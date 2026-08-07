莊思敏與黃建東擔任司儀弄出笑話 一時口誤事後向楊明道歉

莊思敏與黃建東剛從馬來西亞回來，便出席經典音樂劇《貓 Cats》首映禮。二人為楊明、莊思明的婚禮的司儀。莊思敏表示當日心情既感動又緊張，流程很緊湊，現場有很多賓客，自己不但是司儀，同時又要招待親友，她指司儀的稿去到婚禮開始前最後一分鐘才修改完畢。

莊思敏透露是向妹妹自薦做司儀，思明則擔心家姐會感觸落淚，但自己就表示很專業，沒想到最後「衰咗」。她大讚AI很犀利，特別是婚禮片段再見到已故的父親，不但屋企人很感動，很多跟莊爸爸相處過的朋友也被影片打動。提到她在婚禮上說︰「莊思明，你願唔願意，喺在場咁多名賓客面前見證，嫁楊明為你合法妻子？」她與黃建東表示原本這句說話是交由牧師說，但太多人的關係，wedding planner聯絡不到牧師，驚臨場叫牧師講不好，於是著二人負責說。

無催兩妹生B

莊思敏說︰「我同黃建東都呆咗，一來自己又緊張，二來自己又無經驗，就出現咗少少蝦碌。我嗰下已經知自己講錯嘢，但我諗住無嘢，但Liza就話『吓』哈哈！」問到楊明有沒有秋後算帳，她表示事後有鄭重向他們道歉，他們並沒有介意，當是搞氣氛，不少朋友也以為是夾出來的說話，但事實是自己口誤。

提到她另一個妹妹莊思華亦宣布嫁人，她表示妹妹會明年結婚，笑謂會再自薦做司儀。她表示沒有催促兩妹盡快生B，加上細佬已經生了小朋友，所以沒有任何壓力。