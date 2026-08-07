Candy專訪｜王家晴想拍拖增加人生經驗值 獲COLLAR鼓勵搵男友

COLLAR成員王家晴(Candy)今年與蘇雅琳(Ivy So)一齊以個人身份推出單曲，由《直白》到《燈神》，兩首都是以愛情為主的歌曲。《燈神》談的是一個在感情路上總是揀錯對象的人，明知對方愛自己仍堅持挽留這段不平等的愛情。Candy自言身邊的朋友都是爽朗派，大多能理智去面對感情，自言「無咩經驗」的她不覺得自己是「戀愛腦」，但從網民的留言得知，這首歌寫出了不少時下男女的心聲，很開心歌曲獲得不少共鳴。

未有戀愛經驗值 Candy說︰「我係咪『戀愛腦』仍有待拆解，我係唔知，未有太多經歷！我係未有上一次拍拖經驗！我覺得我係一個理性嘅人，但見到我身邊有朋友可能係好理性，但明知對方有幾唔好，都係控制唔到自己，唔想失去呢段關係。有時自己聽到都覺得『下？你仲同佢一齊？』，但呢啲不受控係當時人先明，我依家只能講我係理性，但隨時將來自打嘴巴！」 COLLAR支持出pool Candy坦言錄音時有人會跟她說想著分手的痛，奈何經驗值是零的她完全感受不到有多痛。她表示COLLAR很鼓勵她去拍拖，因為愛情是人生的經歷之一，這些經歷也可以套用在她唱歌、拍戲方面。她，當然她也不會「為拍而拍」。她說︰「自己唔會為做而做，一切都隨遇而安啦！(fans知道會喊！)其實佢哋都好鼓勵我去拍拖，見到佢哋新年願望都係寫『Candy快啲出pool！』佢哋都好理想、好支持！」至於他日拍拖會否選擇公開，Candy就傾向低調處理，「畢竟係兩個人嘅事！」

Candy對另一半的要求沒有特別喜好，最重要是合眼緣，對她好便足夠，「拍拖我覺得係一個眼緣，可能啲人唔鍾意佢，但我係鍾意佢某啲特質，可能嗰個人喺出面係好大男人，但對住我係會有一種獨特嘅溫柔，只有我先知！」

努力提升唱功 論唱功，Candy自出道以來跟「唱得之人」、「實力唱將」未能扯得上關係。然而，Candy一直努力提升自己的唱功，多次公開演唱都展示到自己進步的一面，就連Wyman(黃偉文)亦特意出po支持她，指她的「雞仔聲」蘊藏住紮實的功底。Candy說︰「有keep住學唱歌，我仍然學習中，我睇咗Wyman個po係好驚喜！同埋我覺得好驚訝佢喺我聲音質感上面俾到靈感佢，覺得我把聲好適合妹豬慘情歌！」她指派台的兩首作品均是出自Wyman的手，亦是他成功塑造到一慘情妹豬形象出來。

她坦言有留意網民談及她唱歌的表現，好與不好都照單全收，自己亦很認同網民批評她唱得不好的部份，坦承在揀歌、學唱歌的時候，也盡量避開、改進自己的弱點。

難忘震騰騰唱live 以個人身份出道，Candy對比第一首作品推出時，自覺心態鬆容不少。她說︰「我記得第一次唱《直白》嘅時候，我係手又震，心又震，全程都係合埋眼唔敢望人，好緊張、好生硬，但呢次就無咁緊張，而且仲有啲期待，唱到後面會識得去感受多啲自己感受，係好有feel！」她指第一首歌推出時，自己不停聽錄音版本，希望可以在現場唱的時候，能夠「模仿」到一模一樣。直至有人跟她表示每一次現場表演都應該要作不同嘗試，鼓勵她不要聽錄音版本，而是隨住自己的感受而行，製造到一些新的感覺予聽眾。

今年公司安排她與Ivy同日出歌、同日宣傳，一直拍住上，但年尾的樂壇成績表又是否可以拍住上，Candy坦言對獎項沒有多想，反而是希望每次出歌都能令大家產生共鳴。至於是否要推一系列的情歌，自己沒有為此作規限，反而很想像隊友Winka推出一首談友情的歌曲，「反而我講友情主題，我會更易代入，譬如講屋企人、寵物、籃球都可以諗下！運動呢個路向其實可以發展，因為運動文化愈來愈普及，假如我哋唔同運動都涉獵到，就可以播晒我哋嘅歌！」

場地提供：Bela Offices（太古城） Make up：Janice, Ivy @powderclub_hk Hair：Yan Lee Stylist：Cedric Cheung Assistant：Bee Cheung Wardrobe：Brandy Melville Accessories：APM Monaco