袁詠儀首談魔童被外界批評感受 曾管教太緊：有時候應該放手

袁詠儀18歲當選《港姐》冠軍，少年得志，勇奪金像獎、一直被公眾看着成長蛻變，說得有血有肉。今次訪問，靚靚首次公開提及兒子魔童背負「張智霖袁詠儀個仔」的身份，很多事情難免被外界放大，這種不公平令她感到愧疚。被問到魔童會否入娛樂圈？靚靚提到由「想幫個仔鋪路」慢慢變成「要佢自己爭取」的心態轉變。靚靚又澄清老公張智霖（ChiLam）對她言聽計從的傳聞，她竟踢爆ChiLam經常施展「語言偽術」，反而令她中圈套乖乖聽話。談到教仔，老公偏向放養，自己卻管得緊；但隨着魔童長大，她又覺得有時候應該放手。

承認以前確不可一世

至於外界常以她喜歡買某名牌的手袋做話題，靚靚直認自己只是凡人，未去到完全不重視物質，但重點並非追潮流而是保值。她自覺甚有心得，表明若有一日洗盡鉛華，珍藏的手袋可以拍賣，一部分捐錢行善，一部分留作自用。其實已透露她對消費、生活及做善事之間的一種平衡觀。不諱言愛認叻的靚靚，在節目內承認過往曾經不可一世，現在學懂不再強求。成名太早，有人以為她一直都是贏家；她坦言並不需要花花綠綠、金銀滿屋；能夠在每個階段做不同的事、認識不同的人、做不同的工作，才算是精彩人生。自己真正要學的，是怎樣在站上高峰後，仍然保有一個可以自省、可以收斂、又可以繼續向前邁步的自己。