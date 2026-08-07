蘇雅琳專訪｜ 26歲Ivy So唔止sell青春 對高大霸氣總裁有情意結

Ivy So回想小學暗戀雙胞胎哥哥一事，感到很好笑。(蘇文傑攝)

COLLAR今年以個人身份出歌的成員有蘇雅琳(Ivy So)及王家晴(Candy)，已推出的《給你一隻大口仔》及《原地拖手》均由她填詞，由第一首歌發現自己辭窮，去到第二首時詞彙豐富了些，但遇到困難是面對舒文的要求，「佢想我寫到自己古靈精怪又可愛一面，要平衡呢樣嘢都磨咗我3日！」兩首歌曲不同之處是長短不一，「第一首可能要寫10個字一句，第二首係5個字一句，自己唔係好慣，都係一個全新挑戰！」

Ivy So計劃包辦今年推出的solo歌填詞部份。(蘇文傑攝)

Ivy把方大同《黑白》的歌名成為自己的歌曲一部份，她自言去年才開始接觸對方的音樂，在填詞時閃現若有男仔唱《黑白》給她時，一定會很開心。她說︰「因為《黑白》入面有一句『你是我愛的女孩 最愛的女孩』，如果我暗戀嘅人唱俾我聽，我一定發花癡成日！」 她坦言身邊的朋友早早已聽過方大同的歌曲，但自己小時候很少聽廣東歌，加上自己很後期才有智能手機，初次聽的歌曲應是陳奕迅的《K歌之王》，之後比較多也是接觸K-POP，直至近兩年才聽華語、留意香港歌手的歌曲。她坦言現在聽歌會多了另一種體會，會咀嚼歌詞的意思，深究背後的故事。

嘗試填兩份作品後，Ivy想過下一首交由別人填詞，「雖然之後會好滿足，但過程好辛苦，因為要推倒重來，我都有同公司講過可唔可以搵人一齊寫，但佢哋都係叫我試下先，加上自己有啲強迫症，可能三首都係自己寫。」問到會否考慮幫隊友寫歌，自言功力未夠，壓力很大，暫不考慮，但反而有興趣為團歌填詞。她說︰「其實填詞係好爽，我手寫我心。聽眾未必了解個句，但唱嘅時候係諗起填詞個畫面，呢個感覺係前所未有，我要好好珍惜。」

一句 豬扒斬情絲 Ivy暗戀的經歷比較有趣，十足漫畫橋段。早在小學階段已暗戀足球隊長，對方是雙胞胎的哥哥。她說︰「我真係唔知點解大家一模一樣，我只係被其中一個吸引到，仲要我分到邊個係阿哥同細佬。暗戀足兩年之後畢業。我嗰陣係肥妹仔，點知有日個細佬走嚟笑我係豬扒，我當下覺得佢哋一模一樣，我點樣面對佢阿哥，我覺得自己再冇資格再鍾意佢！」 她自言曾有一段時間很愛看言情小說，對高大霸氣總裁有些情意結，奈何「霸氣總裁」太多想像空間，但的確想過另一半最好是有180cm身高，又可以𠱁得她開心。她說︰「但係如果有個人係好怕羞，我又會覺得佢好cute，其實都幾矛盾，但我係想另一半要有自己諗法，年齡細過我唔係問題。」

思考過自己定位 今年26歲的Ivy So仍有大把青春本錢，但總不能一世sell青春少艾形象，她坦言有思考過個人定位及事業發展，「始終喺呢行咁耐都需要成長，無可能咁多年嚟都一樣，所以好努力發掘自己嘅可能性，之前試過配音、拍戲，睇下邊面可能性最大，我無為自己設定個框架。我自己都有個疑問，我係咪啱做solo歌手，5年、10年之後仲會唔會繼續做，但填詞令到我覺得十年之後都有興趣。同埋COLLAR唔係只係sell青春，反而係實力？努力嘅象徵，相信去到幾多年都冇問題！」

場地提供：Bela Offices（太古城） Make up:Janice, Ivy @powderclub_hk Hair:Yan Lee Stylist: Cedric Cheung Assistant: Bee Cheung Wardrobe:Zara & Jaded London Accessories: APM Monaco