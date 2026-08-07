關之琳傳「嫲孫戀」搭上27歲男模 罕有開腔回應緋聞

現年63歲「大美人」關之琳，近日被指與27歲男模Johan撻着，二人年齡差距達36年，被網民以「嫲孫戀」來形容這段關係。消息在網上傳足近三個月，更一度指男方經理人已代為認愛。昨日（6日），關之琳終於首開腔回應緋聞。

親自出po闢謠

這段戀情自今年5月傳得熱烘烘，有指關之琳在廣州一個展覽活動上認識Johan，兩人言談甚歡，很快便由朋友昇華為戀人關係。及後，更瘋傳男方的經理人曾公開證實這段戀情，令「嫲孫戀」一發不可收拾，火速登上微博熱搜。關之琳沉默三個月後，昨日在微博首度表態，簡單寫下兩句，「多謝各位掛念我的近況，網傳的戀情消息並不屬實，多謝大家關心。」直接清晰地為緋聞畫上句號。

