關之琳傳「嫲孫戀」搭上27歲男模 罕有開腔回應緋聞

現年63歲「大美人」關之琳，近日被指與27歲男模Johan撻着，二人年齡差距達36年，被網民以「嫲孫戀」來形容這段關係。消息在網上傳足近三個月，更一度指男方經理人已代為認愛。昨日（6日），關之琳終於首開腔回應緋聞。
親自出po闢謠
這段戀情自今年5月傳得熱烘烘，有指關之琳在廣州一個展覽活動上認識Johan，兩人言談甚歡，很快便由朋友昇華為戀人關係。及後，更瘋傳男方的經理人曾公開證實這段戀情，令「嫲孫戀」一發不可收拾，火速登上微博熱搜。關之琳沉默三個月後，昨日在微博首度表態，簡單寫下兩句，「多謝各位掛念我的近況，網傳的戀情消息並不屬實，多謝大家關心。」直接清晰地為緋聞畫上句號。
情史回望
關之琳多年來情路峰迴路轉，她19歲時不顧同為影星的父母反對，與較她年長17歲的富商王國旌閃婚，但關係僅維持不足一年便告終；其後，她與比自己年輕7歲的模特兒黃家諾發展「姐弟戀」；2007年她被爆與台灣商人陳泰銘交往，直到2015年分開，她才對外宣布自己離婚。當中，最具爭議的莫過於80年代她被指介入富商馬清偉與當時妻子陳美琪的婚姻，關之琳多年後在《魯豫有約》受訪時坦白承認有後悔，因為自己的行為確實對人構成了傷害。早年，她亦在亞視節目《今夜不設防》中剖白，因為父母離異，自己急於建立家庭而做過不少錯誤決定。另外，關之琳跟好友侯維德亦多次被誤傳是情侶關係，女方近期的「嫲孫戀」傳聞，網上再出現二人合照，侯維德更被內地網民以為是「嫲孫戀」的男主角。