CHIIKAWA首部電影票房報捷 日本上映14天勁收50億挑戰百億大關

風靡全球的CHIIKAWA於日本及香港均引發現象級效應，今年終於迎來首部劇場版大電影《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》，上月底在日本開畫後大收旺場，香港亦剛在本周起登上本地大銀幕，以原裝日語及粵語版同時登場，帶觀眾齊齊登上人魚島！

成績拍得住神作

《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》由漫畫作者NAGANO全程監修，改編自2023年3月至11月期間，在社交平台上掀起熱烈討論的「賽蓮篇」，故事講述吉伊卡哇、小八與兔兔收到傳單邀請，憑著這張邀請函，可以乘船通往神秘島。懷著興奮的心，吉伊卡哇、小八與兔兔在島上受到熱烈歡迎，並以草裙打扮登場！吉伊卡哇、小八與兔兔在島上吃喝玩樂，過後，原來發現是因為島上的居民陸續遭到綁架，人魚島之旅瞬間變成了討伐任務！

該片在日本上映至今反應相當理想，短短14天已累積350萬觀眾入場，勁收逾50億日圓（2.48億港元），不遜於《新世紀福音戰士新劇場版：終》在2021年上映時14日錄得49.34億日圓（2.44億港元）票房之紀錄。《新世紀福音戰士新劇場版：終》最終票房高達102.8億日圓，令人關注《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》能否成為下一套破百億票房動畫作品。