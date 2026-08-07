蘇韻姿成個2字頭貢獻俾熊心如 談《愛．回家之開心速遞》回憶滿滿 難忘Peter哥風趣一面(有片)

獻螢幕初吻

蘇韻姿在TVB時參演的處境劇《愛．回家之開心速遞》今晚大結局，她直言回憶滿滿，因為在社交平台不時看到很多昔日的劇集片段，她自言間中也有與熊家人以短訊聯絡，「我覺得大結局好似end of era(時代終結)，好榮幸喺呢個咁重要嘅演出有份，因為係香港史上最長嘅處境劇，第一集已經有我份係非常lucky。」奉獻了6年青春給《愛．回家》，她笑言今晚必會追看大結局，「我由23歲拍到29歲，貢獻咗2字頭俾熊心如，而佢都俾咗好多好多嘢我。」談到難忘戲份，她表示飲宴計人情，為免蝕錢計出不吉利的$444；另外還有她與朱天梯TT(梁証嘉飾)的感情線，「網民不斷重po我同佢kiss一幕，因為我嘅螢幕初戀都係拍呢集發生，好難忘嘅記憶。」葉倩文(Sophie)都有po兩人當年拍《愛．回家》合照，她指當時「島大」線和補習社的一班年輕演員好熱血又滿有火花，不時約食飯見面。問到滕麗名與林淑敏被傳不和，蘇韻姿就表示每次同場都「柴娃娃」，沒有察覺有何異樣。