蘇韻姿成個2字頭貢獻俾熊心如 談《愛．回家之開心速遞》回憶滿滿 難忘Peter哥風趣一面(有片)

蘇韻姿昨日(6日)出席音樂劇《貓 Cats》香港站演出的首映禮，原來她已跟8、9歲時已在加拿大看過這齙由音樂劇大師 Andrew Lloyd Webber 親自操刀的音樂劇，開心能在香港重睇，盼讓更多人認識經典劇目。
獻螢幕初吻
蘇韻姿在TVB時參演的處境劇《愛．回家之開心速遞》今晚大結局，她直言回憶滿滿，因為在社交平台不時看到很多昔日的劇集片段，她自言間中也有與熊家人以短訊聯絡，「我覺得大結局好似end of era(時代終結)，好榮幸喺呢個咁重要嘅演出有份，因為係香港史上最長嘅處境劇，第一集已經有我份係非常lucky。」奉獻了6年青春給《愛．回家》，她笑言今晚必會追看大結局，「我由23歲拍到29歲，貢獻咗2字頭俾熊心如，而佢都俾咗好多好多嘢我。」談到難忘戲份，她表示飲宴計人情，為免蝕錢計出不吉利的$444；另外還有她與朱天梯TT(梁証嘉飾)的感情線，「網民不斷重po我同佢kiss一幕，因為我嘅螢幕初戀都係拍呢集發生，好難忘嘅記憶。」葉倩文(Sophie)都有po兩人當年拍《愛．回家》合照，她指當時「島大」線和補習社的一班年輕演員好熱血又滿有火花，不時約食飯見面。問到滕麗名與林淑敏被傳不和，蘇韻姿就表示每次同場都「柴娃娃」，沒有察覺有何異樣。
兒時聽《浪子心聲》最深刻
談到曾參演《愛．回家》的黎彼得離世，她形容，「Peter哥係好照顧後輩嘅前輩，嗰時佢成日鼓勵我，見到我又會同我講下笑，聽到呢個消息都有啲心噏，因為佢真係超級nice，所以都好掛住佢。」她指黎彼得在片場盡顯風趣幽默本色，「佢講好多笑話，令我哋一班後輩可放鬆，係一個緩和氣氛嘅開心果。而且佢非常有才華，作過好多經典歌曲，呢啲歌都係我喺加拿大聽媽咪爹地播嘅歌。」她更即時哼唱其中一首深刻作品，就是黎彼得和許冠傑聯合填詞的《浪子心聲》。其後兩人都有參演HOY的劇集《我愛九龍城》，雖沒同場但在慶功宴上亦有見面和合照，但料不到已是最後一次。談到工作動向，她表示現正有拍攝項目，但暫未能公布詳情。