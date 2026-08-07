愛回家大結局｜呂慧儀認劉丹做「阿爸」 滕麗名致敬編劇靈魂

無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》今晚（7日）播出大結局，劇中「熊家」與「接龍集團」一眾主角昨晚率先聚首舉行煞科宴，場面既熱鬧又不捨。出席藝人包括劉丹、呂慧儀、滕麗名、林淑敏、許家傑、張景淳等，連久未亮相的「Philip仔」梁禹勤亦驚喜現身。

貼十年父女照

飾演「熊若水」的呂慧儀在社交網貼出與「熊樹根」劉丹多張合照，細訴近十年來的父女情。她坦言從劉丹身上獲益良多，更發表感人長文致敬：「阿爸是我在劇中最最最敬重的演員，願意跟我們一起玩，又有耐性教導我們，無論通告幾咁地獄，都會默默努力堅持拍攝，無論拍攝中遇上甚麼問題，在他眼中好像小兒科一樣，有他在就完全不成問題。對演戲的熱誠，對拍攝的堅持，對後輩的提攜，完全是教授級示範，是最值得愛護的寶貝。水水就好啦，有個咁好嘅阿爸，現實中，我都多咗個阿爸。」