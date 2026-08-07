愛回家大結局｜呂慧儀認劉丹做「阿爸」 滕麗名致敬編劇靈魂

無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》今晚（7日）播出大結局，劇中「熊家」與「接龍集團」一眾主角昨晚率先聚首舉行煞科宴，場面既熱鬧又不捨。出席藝人包括劉丹、呂慧儀、滕麗名、林淑敏、許家傑、張景淳等，連久未亮相的「Philip仔」梁禹勤亦驚喜現身。
貼十年父女照
飾演「熊若水」的呂慧儀在社交網貼出與「熊樹根」劉丹多張合照，細訴近十年來的父女情。她坦言從劉丹身上獲益良多，更發表感人長文致敬：「阿爸是我在劇中最最最敬重的演員，願意跟我們一起玩，又有耐性教導我們，無論通告幾咁地獄，都會默默努力堅持拍攝，無論拍攝中遇上甚麼問題，在他眼中好像小兒科一樣，有他在就完全不成問題。對演戲的熱誠，對拍攝的堅持，對後輩的提攜，完全是教授級示範，是最值得愛護的寶貝。水水就好啦，有個咁好嘅阿爸，現實中，我都多咗個阿爸。」
菜單暗藏心思
至於「熊尚善」滕麗名則將焦點放在幕後功臣身上，她上載與多位編劇的開心大合照，並特意感謝團隊賦予角色生命。她寫道：「呢班就係我哋嘅靈魂～～～偉大嘅『編劇組』就像神造世人製造了『有仇必報-熊尚善』出來，你們嘅付出，會永永遠遠印在觀眾腦海中 ，多謝」。而昨晚的煞科飯局不止人齊，菜單設計亦盡顯心思，以劇中「初戀Café」為靈感，將十年來的經典元素和角色名字融入，包括：龍敢威金牌鹵水鵝、樹仁脆鱔宮保蝦、大小姐炒花姿帶子、龔燁若水鴛鴦棗、尚善燉竹笙火瞳雞、熊樹根雞油花雕蒸海斑等，令在場演員一邊品嚐，一邊重溫拍攝點滴，掀起另一波回憶殺。