何依婷曼城波衫掀「假貨」疑雲 親自解畫獲激讚

何依婷（Regina）2023年與富二代老公Cedric結婚後，即升呢過少奶奶生活。近日，她在社交網開心展示朋友從英國帶回的曼城主場球衣，沒料到卻被質疑是「假貨」。
波衫細節惹質疑
Regina在社交網分享身穿夏蘭特9號球衣的自拍照，有眼利網民直指印字有異，毫不客氣留言質疑：「何依婷小姐，你個朋友係咪跣你呀！？曼城主場波衫，就咁睇係真，但啲印字好有問題！英超正版字唔係咁樣架喎！你個friend可能瀨嘢喎！」火速掀起「真衫假字」的爭議。
平反後真相大白
面對質疑，何依婷親自回應：「朋友幫我買+印字架！掃了QRcode~應該唔會係假掛？」該名網民及後亦一改態度，禮貌地表示：「Regina，謝謝你的回應。既然係official有認證，咁就係真嘢！希望你著得開心啦！本尊已回應。討論完畢。」
但風波並未就此完結，有資深球迷其後分析：「你件衫唔係假，不過你朋友可能唔係喺曼城官方專門店印字，而係喺例如 Sports Direct印，嗰啲字和號碼係接近英超字體但不是官方字體（官方號碼應該有英超logo在字的下方）。」令真相大白。得知事件此末後，何依婷再次展現高EQ，並為送禮好友護航：「明白了～多謝大家關心！朋友一番心意係英國帶件衫返嚟香港俾我，已經非常開心同感恩」，將焦點拉回朋友的心意上。