何依婷曼城波衫掀「假貨」疑雲 親自解畫獲激讚

何依婷（Regina）2023年與富二代老公Cedric結婚後，即升呢過少奶奶生活。近日，她在社交網開心展示朋友從英國帶回的曼城主場球衣，沒料到卻被質疑是「假貨」。

波衫細節惹質疑

Regina在社交網分享身穿夏蘭特9號球衣的自拍照，有眼利網民直指印字有異，毫不客氣留言質疑：「何依婷小姐，你個朋友係咪跣你呀！？曼城主場波衫，就咁睇係真，但啲印字好有問題！英超正版字唔係咁樣架喎！你個friend可能瀨嘢喎！」火速掀起「真衫假字」的爭議。