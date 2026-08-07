前亞姐黎思嘉返港顏值再創高峰 凍齡「亞視幫」星光熠熠唯獨林祖輝走晒樣

1995年亞姐季軍黎思嘉，當年與冠軍楊恭如、亞軍黎淑賢同屆出道，2003年嫁人後便淡出幕前，長居海外做少奶奶。近日，她難得回港，即時召集一眾前亞視好友飯聚，出席陣容包括陳煒、江美儀、姜皓文、袁文傑、張文慈、蔡國威及林祖輝等，足見這位闊太多年來人緣極好。

近半百凍齡有術

已經49歲的黎思嘉保養功夫相當到家，身穿黑白色吊帶裝，皮膚白皙緊緻，舉手投足散發貴氣。有網民甚至認為，相比當年艷壓群芳的冠軍楊恭如，黎思嘉如今的狀態反而後來居上，更顯成熟韻味。合照時，眾人笑得燦爛，感情依舊，黎思嘉寫道：「好友們聚會，傾到酒樓打烊都唔走，太開心的一晚，感恩。」