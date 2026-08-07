前亞姐黎思嘉返港顏值再創高峰 凍齡「亞視幫」星光熠熠唯獨林祖輝走晒樣

1995年亞姐季軍黎思嘉，當年與冠軍楊恭如、亞軍黎淑賢同屆出道，2003年嫁人後便淡出幕前，長居海外做少奶奶。近日，她難得回港，即時召集一眾前亞視好友飯聚，出席陣容包括陳煒、江美儀、姜皓文、袁文傑、張文慈、蔡國威及林祖輝等，足見這位闊太多年來人緣極好。
近半百凍齡有術
已經49歲的黎思嘉保養功夫相當到家，身穿黑白色吊帶裝，皮膚白皙緊緻，舉手投足散發貴氣。有網民甚至認為，相比當年艷壓群芳的冠軍楊恭如，黎思嘉如今的狀態反而後來居上，更顯成熟韻味。合照時，眾人笑得燦爛，感情依舊，黎思嘉寫道：「好友們聚會，傾到酒樓打烊都唔走，太開心的一晚，感恩。」
網民召喚陳展鵬
難得與舊戰友重聚，張文慈亦在社交網貼出合照，感性地寫道：「C+ 從英國回來 ，今晚約了A記的同學聚會， 開心到唔捨得走， 如果唔係聽朝早一早開工 ，真的唔捨得返屋企 ，下次回來再聚呀。」不過大合照中，發現同場的林祖輝卻嚴重走樣，見他髮線明顯後移且身型發福，與當年俊朗形象落差頗大，和保養得宜的黎思嘉形成強烈對比。
帖文一出，引來不少網民留言，有人憶起早年爆紅的「亞視一姐」，並鬼馬地問：「點解唔見一姐阿儀（薛影儀）嘅？」亦有觀眾點名提起經常被指「亞視味濃」的陳展鵬及萬綺雯：「下次叫上萬綺雯，她很久沒出現了」、「陳展鵬最具亞視氣味，點解無出席呀？」