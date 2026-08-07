甄妮神隱多年公開農村生活 出復刻box set大讚封面照：真的好漂亮

一代巨肺天后甄妮神隱多年，她於40多年前以自家唱片公司「金音符」推出的經典專輯，早前復刻應市滿足廣大樂迷，近日再度推出「甄妮–金音符。摯愛珍藏套裝」，今次box set全球限量發行二百套，收錄金音符廠牌絕版已久的五張廣東專輯，由甄妮親自籌劃並監督製作，今日（7日）起一連三天在灣仔會展舉行的「香港高級視聽展」率先發售。

舊碟炒至天價

甄妮殿堂級經典專輯《木頭人》，當年以超前的音樂視野，將廣東流行樂帶入全新境界。可惜專輯絕版多時，多年來無數樂迷只能在集體回憶中苦苦追尋。由於一碟難求，舊版專輯在網絡二手市場更被炒賣至天價，成為黑膠收藏界可望而不可即的神話。

為了回應眾多歌迷長久以來的強烈期待，唱片公司這次花盡心思與龐大資金，特意將母帶送往英國進行頂級的混音與後期製作。經過專業大師級的重新雕琢，本次復刻版的聲音表現與原裝版本有著極大的分別。不論是人聲的細膩度、樂器的動態還是空間感，都將音質推至更完美的更高層次，讓甄妮完美的金嗓子得到最極致的還原。