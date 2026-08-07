甄妮神隱多年公開農村生活 出復刻box set大讚封面照：真的好漂亮

一代巨肺天后甄妮神隱多年，她於40多年前以自家唱片公司「金音符」推出的經典專輯，早前復刻應市滿足廣大樂迷，近日再度推出「甄妮–金音符。摯愛珍藏套裝」，今次box set全球限量發行二百套，收錄金音符廠牌絕版已久的五張廣東專輯，由甄妮親自籌劃並監督製作，今日（7日）起一連三天在灣仔會展舉行的「香港高級視聽展」率先發售。
舊碟炒至天價
甄妮殿堂級經典專輯《木頭人》，當年以超前的音樂視野，將廣東流行樂帶入全新境界。可惜專輯絕版多時，多年來無數樂迷只能在集體回憶中苦苦追尋。由於一碟難求，舊版專輯在網絡二手市場更被炒賣至天價，成為黑膠收藏界可望而不可即的神話。
為了回應眾多歌迷長久以來的強烈期待，唱片公司這次花盡心思與龐大資金，特意將母帶送往英國進行頂級的混音與後期製作。經過專業大師級的重新雕琢，本次復刻版的聲音表現與原裝版本有著極大的分別。不論是人聲的細膩度、樂器的動態還是空間感，都將音質推至更完美的更高層次，讓甄妮完美的金嗓子得到最極致的還原。
駕剪草車拍片
甄妮多年來深居簡出，目前正於台灣享受平靜的農村生活，日前她在社交網激罕分享近況，上載駕駛剪草車的影片，既豎起手指公，並寫：「太多的是是非非，太多的胡說八道，太多的造謠生事，太多的妒嫉陷害，剃剃草、餵餵雞、種種花、喝杯好咖啡、看看戲、哼哼曲、看看書，樣樣正能量，我行你也行。」甄妮似乎相當享受遠離煩囂的平淡日子。另外，她亦把facebook個人頭像換上了今次珍藏套裝的封面照，還留言：「提醒自己不活在過去！向前行，活在未來！但．．．她真的好漂亮！」大讚box set封面上的昔日容顏冇得彈！