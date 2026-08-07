「牛雜妹」李亦喬走出流產陰霾喜迎愛女 老公送520朵紅玫瑰成寵妻狂

現年33歲「牛雜妹」李亦喬（Monnie）曾參選2015年香港小姐，2024年與圈外男友結婚，婚後不幸經歷流產。二人互相扶持渡過低谷後，終在今年2月2日宣布再度有喜，並於今日（7日）報喜迎來女兒Emma，正式升格一家三口。李亦喬難掩激動在社交網分享照片，老公更送上超巨型玫瑰花束，相當幸福。

剪臍帶勁緊張

從未接受過手術的李亦喬，為了BB選擇剖腹生產，她笑稱這份勇氣很值得被讚許；而老公則全程陪伴，並負責為女兒剪臍帶，卻因表現太過緊張而被護士取笑，她向愛女笑言：「爸爸幫妳剪臍帶，一直被姑娘笑他很緊張，妳知道嗎？爸爸也期待見到妳很久了。」