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出版：2026-Aug-07 18:20
更新：2026-Aug-07 18:20

「牛雜妹」李亦喬走出流產陰霾喜迎愛女 老公送520朵紅玫瑰成寵妻狂

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「牛雜妹」李亦喬曾參選香港小姐，2024年與圈外男友結婚。

現年33歲「牛雜妹」李亦喬（Monnie）曾參選2015年香港小姐，2024年與圈外男友結婚，婚後不幸經歷流產。二人互相扶持渡過低谷後，終在今年22日宣布再度有喜，並於今日（7日）報喜迎來女兒Emma，正式升格一家三口。李亦喬難掩激動在社交網分享照片，老公更送上超巨型玫瑰花束，相當幸福。

剪臍帶勁緊張

從未接受過手術的李亦喬，為了BB選擇剖腹生產，她笑稱這份勇氣很值得被讚許；而老公則全程陪伴，並負責為女兒剪臍帶，卻因表現太過緊張而被護士取笑，她向愛女笑言：「爸爸幫妳剪臍帶，一直被姑娘笑他很緊張，妳知道嗎？爸爸也期待見到妳很久了。」

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B五官精緻

李亦喬分享女兒Emma的初生照，見BB眼大大臉圓圓，五官精緻，表情多多，十分可愛。李亦喬感觸表示：「Hi Emma，welcome to our family. 這是爸爸媽媽和妳的第一張合照。直到聽見妳的哭聲前，一切都很不真實。謝謝妳平安健康地來到這個世界，謝謝妳選擇了我當妳的媽媽。」而為了高度讚揚太太的辛勞，老公送上寓意「我愛你」的520朵紅玫瑰。相片所見，卧在病床上的李亦喬精神不俗，對鏡舉起V字手勢，超巨型的花束放在床邊，相當搶眼。李亦喬早前曾透露，孕期因身形變化一度情緒崩潰、感自卑，全靠老公溫柔安撫「你是世界上最美麗的」，可見男方的寵妻程度。

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