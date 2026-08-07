郭富城任「馬年大使」推出全新單曲 為香港賽馬會唱出年度主題曲《衝衝衝》

今年適逢馬年，香港賽馬會邀得郭富城出任「馬年大使」，並首度重磅推出年度主題曲《衝衝衝》，並以充滿動感與正能量的嗓音，弘揚「人馬合一、勇往直前」的拼搏精神，為香港注入永不放棄的熱血和動力。

郭富城向以堅毅、勤力、專業及拼搏精神見稱，形象正面積極、充滿活力，與賽馬運動追求極速、永不言棄的核心精神高度契合。今次再度攜手合作無間的黃金班底小美與譚國政，量身打造馬會年度主題曲《衝衝衝》，以音樂為載體，致敬堅毅不屈、全力衝刺的體育精神，同時傳遞與香港並肩同行、迎難而上的核心態度。