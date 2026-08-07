郭富城任「馬年大使」推出全新單曲 為香港賽馬會唱出年度主題曲《衝衝衝》

今年適逢馬年，香港賽馬會邀得郭富城出任「馬年大使」，並首度重磅推出年度主題曲《衝衝衝》，並以充滿動感與正能量的嗓音，弘揚「人馬合一、勇往直前」的拼搏精神，為香港注入永不放棄的熱血和動力。
郭富城向以堅毅、勤力、專業及拼搏精神見稱，形象正面積極、充滿活力，與賽馬運動追求極速、永不言棄的核心精神高度契合。今次再度攜手合作無間的黃金班底小美與譚國政，量身打造馬會年度主題曲《衝衝衝》，以音樂為載體，致敬堅毅不屈、全力衝刺的體育精神，同時傳遞與香港並肩同行、迎難而上的核心態度。
歌詞全無「馬」字
整首歌曲氣勢磅礴、節奏強勁、律動十足，歌詞充滿奮鬥熱血與澎湃氣勢。負責填詞的小美表示：「此歌其中特點是全首歌的歌詞，由第一句至完曲，都沒有一個「馬」字，純粹用不同的用字做句，描繪一匹駿馬不斷拼力向前衝，奮力向目標進發的意象與勁度！」歌曲首段已立即點題：「衝衝衝，爭分秒衝衝衝，一股勁衝衝衝，衝起心中的夢！」歌曲開篇即展現勁力滿載，勾勒出一匹良駒以馬力全開奔赴目標、追尋心中理想的衝刺姿態。歌詞講述不畏束縛、勇攀巔峰的信念，描繪馬匹大步向前、疾風飛奔的畫面，展現每分每秒全力以赴、不斷突破自我的執著。
配唱期間，Aaron建議歌曲中段加入充滿潮流玩味的英文 Rap句，為經典勵志曲風注入全新活力，「Keep running, till you win」直白傳達永不言敗、堅持到底的競技姿態和Aaron的奮鬥及努力不懈的精神，完全契合。同時亦映照出賽馬運動每場比賽全力以赴、力爭上游的真髓。從揮灑汗水的堅持，到跨越競賽、全力以赴的氣魄，一字一句皆演繹出熱血沸騰、永不止步的衝勁。《衝衝衝》不僅是一首能量滿滿的年度主題曲，更是對賽馬運動「人馬合一、同心向前」的精神作最完美詮釋。無論是賽場上的極速奔馳，還是生活中的追夢前行，皆需要滿腔熱血、堅毅不拔、不斷衝刺的態度。
郭富城全情投入並細意演繹，將奮鬥、熱血、堅毅、拼搏的精神演繹得淋漓盡致。伴隨激昂動感的旋律，《衝衝衝》勢必成為馬年最具正能量的勵志歌曲，伴隨全港市民一路向前、全力衝刺，奔赴每一個夢想巔峰。