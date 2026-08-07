許廷鏗向Jer下戰書挑機讓5分 打pickleball開診所出歌三線齊下

許廷鏗（Alfred）以明星隊隊長身份出席《公司！我要打 Pickleball》記者會，成功帶領明星隊勝出。Alfred透露曾先後跟黃德斌、談善言切磋過，大讚德斌很高EQ，阿談就像法鬥犬追波。

Alfred表示兩年前向身邊朋友力推Pickleball，但當時未有太多關注，誤以為他為阿伯運動著迷，很開心現在很hit，更令不少朋友入坑。他又透露節目會見到自己隊友被波打中嘴巴，「放心！打唔爆啲牙！」

提到Alfred跟家姐開診所，他表示原本沒打算公開，但該區的朋友放上網令診所位置公開，他透露診所未開張。他表示見到有網民列出他是《超級巨星2》冠軍，「大佬丫！我係第一屆㗎！我見到有人改埋歌詞，多謝大家支持！」他表示除了當牙醫、打pickleball外，還有籌備新歌即將發佈。