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出版：2026-Aug-07 21:00
更新：2026-Aug-07 21:00

許廷鏗向Jer下戰書挑機讓5分 打pickleball開診所出歌三線齊下

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許廷鏗向Jer下戰書。（娛樂組攝）

許廷鏗（Alfred）以明星隊隊長身份出席《公司！我要打 Pickleball》記者會，成功帶領明星隊勝出。Alfred透露曾先後跟黃德斌、談善言切磋過，大讚德斌很高EQ，阿談就像法鬥犬追波。

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Alfred表示兩年前向身邊朋友力推Pickleball，但當時未有太多關注，誤以為他為阿伯運動著迷，很開心現在很hit，更令不少朋友入坑。他又透露節目會見到自己隊友被波打中嘴巴，「放心！打唔爆啲牙！」

提到Alfred跟家姐開診所，他表示原本沒打算公開，但該區的朋友放上網令診所位置公開，他透露診所未開張。他表示見到有網民列出他是《超級巨星2》冠軍，「大佬丫！我係第一屆㗎！我見到有人改埋歌詞，多謝大家支持！」他表示除了當牙醫、打pickleball外，還有籌備新歌即將發佈。

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許廷鏗早於兩年前接觸pickleball。（娛樂組攝）

提到Jer聲稱Alfred是他的手下敗將，Alfred非常生氣諗說：「佢黐線㗎 ！我嗰晚見到佢問幾時打pickleball輸過俾你，佢話講吓啫！訪問啫！我訪問從來都唔講假嘢，柳應廷會聽住，你一係正正經經同我下戰書，你就唔好同人講你贏過我，嬲丫！其他嘢唔澄清唔緊要，但係呢一個係嬲！我嬲應廷！」

Alfred隨即笑指Jer皮膚白從不做運動，只會游乾水，「郁一郁就嫌攰」！他更即場向Jer下戰書，「我向你下戰書，柳應廷！你話我輸過俾你，根本係冇可能！你喺我手上補5分當你贏！」

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