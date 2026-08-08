愛回家｜大四喜合體懷念「豹叔」黎彼得 劉丹自爆10月熊家再聚推出旅遊節目 (有片)

《愛·回家之開心速遞》終於大結局，TVB安排一眾演員齊集沙田舉行「全城開心愛．回家派對」，吸引大批fans到場一齊欣賞最後一集，更擠滿兩層商場。 劇中人氣銀髮族Hip-Hop男團組合「大四喜」，成員「熊樹根」劉丹、「大龍生」羅樂林、「譚道德」陳榮峻、「龍敢佳」鍾志光在大結局再度合體，而大四喜亦有在活動上驚喜登場，四人接受訪問時，劉丹顯得相當不捨及傷感：「感受嘅嘢…唉~正路所謂天下無不散之筵席，話係咁話啫，但現在來到呢一刻，我個心的確好唔舒服，始終成班人都十年一齊拍一個劇，大家互相包容、互相體諒，大家為做好一件事，一齊努力十年，可想而知大家感情如何，現在到最後，前幾日感覺都比較淡啲，但到今時今日呢一刻，我真係…個心都真係哽住哽住，唔係講笑。」羅樂林亦感觸表示：「一生人有幾多個十年，大家可以相處得咁好，而且台前幕後好多事都互相幫忙，現喺度諗，現在世局咁亂，最重要大家都係嗰句，最重要大家身體健康，,總之明天會更好。」陳榮峻亦認同丹爺所講，初時知道要結束，自己沒有太大感覺，認為凡事都要有個終結，但經過大家食飯，再一齊看大結局，他終於感到不捨得，感覺好失落。鍾志光則指雖然劇集結束，但大家友情永在。

談到「大四喜」原本成員「豹叔」黎彼得不幸離世，鍾志光：「說到大四喜我真係掹衫尾，大家記得係豹叔，我哋好同事，亦係剛剛離開咗嘅黎彼得，我哋都要向豹叔致敬，讓佢得到安息，多謝大家！」丹爺指其實已經知道對方病了很久，或者算是一個解脫，希望他一路好走。羅樂林大讚黎彼得為香港樂壇貢獻良多，希望他去得安安樂樂。對舊拍檔病逝，陳榮峻亦大嘆可惜，但亦啟示大家最緊要身體健康，珍惜眼前人。鍾志光跟黎彼得感情深厚，他覺得對香港市民來說，失去了一位很有才華的填詞人、很有喜劇感的演員,，而對鍾志光來說，失去一位好朋友之餘，亦少了一位茶友飯腳：「我哋好多時，飲完中茶再轉去中文大學飲咖啡，一傾就傾整個下晝，未必會有咁啱傾嘅朋友一齊，的確很可惜。」

眾人表示跟TVB仍有合約，劉丹自爆公司會為他開10月全新節目，安排熊家一齊去旅行，造就熊家可以再合體開工，丹爺透露自己沒有什麼計劃，原本跟老婆研究下去哪裏旅行，剛巧公司安排了一個節目《熊家去旅行》，開心表示更會到其鄉下山東拍攝。