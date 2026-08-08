郭嘉駿擔心經濟差唔敢亂爆卡 將與NBA偶像同場：好耐無見人高過我

ERROR成員郭嘉駿(193)和吳業坤昨日(7日)現身鍾培生舉辦的卡牌活動，兩人即場「爆卡」，同場還有台灣的超入氣龍競選手兼知名主播統神（張嘉航），以及人氣電競嘉賓莱子。193直言近期頻頻爆卡，「其實爆卡製造唔少地球垃圾，因為通常唔值錢用嚟墊枱，但值錢嗰啲即刻鑲起佢，或等升值就同人交換。」

唔夠AK高級 193表明爆卡只作收藏，不會轉售炒賣，尤其至愛的比卡超卡，通常陳列在家裡，「唔捨得賣，通常最貴都係幾千蚊，冇話幾十萬咁貴。」他笑言太多興趣，即時近期翻hit的陀螺，最貴大約5千至6千元，花費絕對比買車買衫便宜，「陀螺都係收喺屋企Show off，我唔捨得拎出嚟打。經濟差，有幾個月唔見咗啲收入，要慳住用。」他形容爆卡如炒股，不熟悉只會蝕錢。問到可有跟MIRROR的AK(江𤒹生)交流，他笑言，「AK爆嗰啲太勁，MIRROR高級啲。」

《骰界》2.0？ 談到工作近況，193表示剛完成綜藝節目拍攝，再次跟吳肇軒合作，MIRROR成員李駿傑(Jeremy)、ROVER成員雷濠權、吳冰亦有經常客串，可算是《骰界》2.0，但相對較容易的遊戲節目，「Ivy@COLLAR(蘇雅琳)做緊秘書(拍港版《金秘書為何那樣》)只客串了一樣，還有Gao@COLLAR同埋Stanley@MIRROR。」他表示與節目製作組多次合作，已有默契，今次獎金獎品亦很豐富，不過要轉輪盤碰運氣，贏了都未必有獎。至於團綜，他笑言，「因為團員比較忙，好難綜。」另外他亦預告將出席陀螺活動，開心可重拾童年回憶。

自封「職業」籃球員 提到下星期出席籃球比賽活動，有機會偶像NBA球星Kawhi Leonard同場，他笑言非常緊張，「因為我係職業球員，有職業需要先打，打完就原地退役，跟住就無打過波，都有成年無打波，前幾日先開始打。」他表示當日要比賽約40分鐘，故此要積極練體能，最興奮是見到偶像「我已經買咗佢件波衫比佢簽名，叫佢寫埋我個名，再釀起件衫。(緊張嗎？)一定，首先好耐無見高過我嘅人，佢出名唔笑。」屆時隊長肥仔、吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)亦會同場，他笑言可替保何啟華(阿Dee)和吳保錡，順便可拉高顏值。