愛回家｜與林淑敏盛傳不和 滕麗名忟樣回應：唔好再講嗰啲嘢 (有片)

《愛·回家之開心速遞》終於播到最後一集， TVB安排演員晒冷出席沙田舉行之「全城開心愛．回家派對」，當中爆出不和的「熊尚善」滕麗名與「大小姐」林淑敏，在活動上自然成為焦點人物。 經《愛·回家之開心速遞》一眾演員跟全場fans齊齊欣賞完大結局，滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、林淑敏一同受訪，「熊尚善」和「大小姐」在劇中一向敵對，鏡頭下的滕麗名同樣入戲，在受訪期間笑容欠奉，當問起她跟林淑敏的不咬弦說法，滕麗名即皺晒眉頭拒作回應，並找來呂慧儀、湯盈盈站在中間隔住林淑敏。

對於劇集拍近十年終於結束，湯盈盈謂：「睇到最後一集，當播到我哋rap嗰一段，完咗之後，我一見到丹爺我已經好唔捨得喇！」呂慧儀亦表示：「我以為我今天應該會OK，點知都係…你囉！喺我面前喊。」指是受到湯盈盈影響最終不禁落淚。至於滕麗名，直指：「你知唔知？其實十年唔係一段短時間，唔係一場半場，是我哋歲月，係我哋嘅日子，係觀眾嘅歲月，無論係社會發生咩事，疫情又好，咩問題又好，打風又好，黑雨都好…」呂慧儀很感觸現場好多小fans一出世已開始睇《愛·回家之開心速遞》，陪住好多人成長，是一段很長時間的經歷，又認為這段時間香港的確經歷過很多事，劇集能夠給大家一些正能量，陪大家輕鬆一下，短短半小時可以是一個很難得、很寶貴的時光。

林淑敏在活動上哭成淚人，她表示：「我收廠時，都同自己講要hold住，唔好讓自己有情緒，但來到呢度咁多人，大家都好唔捨得嘅氣氛，真係好掛住大家，好掛住呢套劇，所以忍唔到。」問到滕麗名與林淑敏傳出不和會否帶來壓力？阿滕一臉嚴肅回答：「我覺得今日咁感動嘅日子，千祈唔好再講嗰啲嘢，呢個活動我哋真係要為現場所有觀眾，支持我哋嘅觀眾，我哋唔想再回應咁多嘢。」反觀站再另一端的林淑敏回應不和揣測，她稱：「當時唔講咁多，係因為我哋雙大嗰個線已經完咗，如果觀眾太關注嘅話，咁就會忽略咗之後，其實仲有好多故仔，安Bon線呀咁，所以我哋嗰時都唔想回應，係想留返觀眾嘅熱度繼續去睇《愛・回家》。」當記者打算追問落去，滕麗名即打斷說：「我希望你呢，俾我哋享受埋今日咁浪漫咁開心嘅時刻，唔好再問呢啲問題喇！thank you唔該晒！」林淑敏則一直笑笑口，而呂慧儀、湯盈盈則露出尷尬表情，未敢發言。