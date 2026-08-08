愛回家｜周嘉洛對「安Bon」戀結局感滿意 林凱恩認最愛金城安自己有動過「真感情」（有片）

《愛·回家之開心速遞》終於大結局，TVB安排一眾演員齊集沙田舉行「全城開心愛．回家派對」，吸引大批fans到場一齊欣賞最後一集，更擠滿兩層商場。周嘉洛與林凱恩演的金城安及Bonnie因為未能如觀眾所願復合，令一眾「安Bon戀」fans嬲副在網上洗版投訴，不但有人去信TVB要求重拍，扮演「蔥頭」的丘梓謙更慘被人問候。周嘉洛就對「安Bon戀」感滿意，認為比較合乎現實。

對結局滿意 周嘉洛同意個結局係令人心碎，「我從周嘉洛嘅角度出發，我係好慶幸、感恩金城安終於成長，我同金城安嘅關係係好複雜，中間有一段時間我好憎呢個角色，因為佢成日犯錯，唔成長，我係開心金城安嘅放手，用另一個方式去愛Bonnie，祝福對方，呢個係現實生活中會面對嘅事。」林凱恩續問道：「即係最愛嗰個唔係同你走到最後嗰一個？」周嘉洛笑謂這個問題要談很久，但不同時期會遇上不同的的人，當下的方案就已經是最好。他又認為Bonnie當下心中只有蔥頭，就算當下復合，相信之後二人的關係也不會去得更遠。

求大家放過劇組蔥頭 林凱恩感謝在最後幾集有幾集跟周嘉洛有很多對手戲，某程度上也可以滿足到自己及觀眾。周嘉洛表示劇組已經很好，盡最大努力安排甜蜜畫面滿足大家，到結果令大家不爽，是因為之前幾集鋪陳得太好，所以很心痛編劇被人惡言相向。林凱恩坦言劇集時間所限，大家盡能力讓大家勾起「安Bon」甜蜜時光。二人希望大家放過「蔥頭」，「希望大家可以錫返我哋，同埋錫返我哋嘅團隊，因為大家都係想留一個好好嘅記憶俾大家。」他們又讚丘梓謙是一位很好演員，呼籲大家不要再攻擊他，始終沒有他「坐監」，便沒有「安Bon」甜蜜的回憶。

出過真感情 至於林凱恩點看Bonnie有幾愛金城安、蔥頭，她表示有些掙扎，始終Bonnie最愛金城安，但對方已經是前男友，很難答到有幾愛。至於有沒有動過真情，她說：「基本上Bonnie同Iris都分唔開⋯⋯」周嘉洛聞言說：「你咁樣講人哋會唔會誤會？」林凱恩解釋說「林凱恩對周嘉洛係感激之情，感激佢一直陪住我！」 周嘉洛亦感謝對方，因為自己首次演感情線，「你係我螢幕初吻，當大家仲係一張白紙嘅時候，就不斷去學習、研究點樣做好一場戲，我哋第一次演感情線嗰種投入又係唔同嘅，好多難忘嘅回憶，係好清澀，成件事冇修飾，由以前冇技巧到而家係演。」二人都跟角色一齊成長不少。問到會否贊成開拍外傳，二人甚為雀躍表示可以考慮，只要時間夾到可以考慮。