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出版：2026-Aug-08 11:05
更新：2026-Aug-08 11:05

愛回家｜「風素」CP眼濕濕戲受訪 古佩玲陳浚霆互講愛的宣言

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《愛·回家之開心速遞》終於大結局，TVB安排一眾演員齊集沙田舉行「全城開心愛．回家派對」，吸引大批fans到場一齊欣賞最後一集，更擠滿兩層商場。「風素CP」陳浚霆、古佩玲接受訪問時，雙方眼濕濕，期間陳浚霆更全程攬住古佩玲做訪問，戲裡戲外都好有愛。

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陳浚霆與古佩玲在現場似足一對情侶。（娛樂組攝）

陳浚霆感謝遇到古佩玲

古佩玲哽咽表示看大結局時回想拍攝當日開心回憶，其後就閃現大家日常相處畫面，非常感觸，因為大家互相陪伴多年。陳浚霆表示自己拍了9年，中間有離開過，有時看回昔日合照，自己跟周家樂、吳偉豪仍是一嚿飯。

他說：「係又唔開心嘅，但平復返心情就覺得自己係畢咗業，讀咗一個9年幾嘅課程，係時候勇闖試吓新嘢，但係望住身邊嘅朋友古佩玲慢慢長大，成熟咗，好關心人，我最大得着就係有呢一位咁好嘅拍檔！我有時有啲嘢唔會講，但係佢用好細微嘅動作去支持你，有啲嘢唔使多講，佢會去做，好多謝劇組安排呢個緣份令你喺我身邊。如果遇到一個好激氣嘅partner，真係會激到扎扎跳，同你返工我係好享受，好開心⋯⋯希望我哋未來有更加多嘅角色，可以一齊做。」此時陳浚霆與古佩玲都雙眼泛起淚光。

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家的意義

當二人互相表達完愛的宣言後，陳浚霆表示劇集是希望大家要多錫屋企人，有任何誤解最緊要傾返，因為一家人都會為大家著想。他表示自己最愛一場戲是孤兒院被燒，熊家上下為素素尋回照片，「大家一路覺得一個家係要有血緣關係，但其實可能係大家有相同理念，好有一致嘅朋友都可以組成一個新嘅家，唔需要同一個姓、血緣先至叫一個家。」

古佩玲爆當日劇組製作的照片牆，照片全是大家交俾劇組，入面有大量日常黑圖。她亦喊住表示自己屋企人不在香港，所以視戲組為家人，「因為我哋日見夜見，喺我一啲好難過嘅時候，佢哋係第一時間喺我身邊支持我、開解我，我好感恩，好感恩遇到佢哋，好不捨！」在旁的陳浚霆努力克制自己的眼淚，坦言他與古佩玲哭都是因為現在已缺少生活一部份，畢竟過了這麼多年，是時候要給新鮮感給觀眾。

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陳浚霆與古佩玲受訪時眼濕濕。（娛樂組攝）

被蟲咬全身過敏

陳浚霆早前在外地爬山時被蟲咬，弄至全身過敏出紅點，他表示幸好面的紅點已退，但其他部位仍很嚴重，所以出席活動時也要帶着手套。他透露不但出紅點，手同喉嚨都腫起來，而且皮膚又生水泡兼甩皮。他指自己在外地求醫三次，返港後，留醫三天，吊了三十包蛋白點滴，「我真係要多謝身邊呢個人，佢真係好擔心係咁send message俾我，佢擔心過我呀！（有冇人探你？）我係謝絕咗，就算到咗我都唔會俾佢哋上嚟！多謝大家關心！」

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