李泳豪都眼濕濕 開心處境劇玩到飄移 一提李泳漢即落閘仲未知施明靈位地方

《愛‧回家之開心速遞》大結局，李泳豪與太太亦有現身，太太Agnes在台下為老公拍攝花絮，當有人問及Agnes手上器材，她都樂於跟大家分享，非常健談。泳豪表示自己非常不捨，回憶過去9年以來的拍攝，有很多難忘的回憶，不但視劇組為家人，特別記得每年生日，大家都會在初戀Cafe和他慶生，最特別的是為劇組拍過四次飄移，就是大家收工之後會去他的餐廳食飯。他說：「我真係好唔捨得，去到尾聲嘅時候自己都好想喊，因為眨吓眼由17年開始拍，好似琴日先發生咁，好唔捨得，唔知大家之後仲有冇機會可以一齊合作，個心都有啲戚戚焉。」

他表示劇集為他帶來很多小朋友觀眾，在街上會有小朋友問他「兔仔點解你會喺街度嘅，你唔使賣咖啡咩？」他透露正在為《驅魔速遞》拍攝其中一個單元，與此同時努力經營自己的頻道，坦言經營一個頻道並不容易，要諗題材、剪接、後製仍在努力學習中，暫時只得他和太太兩個人做。

問到爸爸李家鼎的情況，他表示爸爸身體很好，坦言太太把鼎爺的心理生理都照顧得很周全。他說：「要將啲功勞歸功於太太，因為有教佢食啲乜嘢，要作息準時，要食啲乜嘢營養補充劑，我太太全心去照顧佢，而家比起之前重咗七磅，又食得好有胃口，進展非常之良好！」他表示要看公司安排，才知道鼎爺何時可以拍節目，自己亦會考慮應網民要求拍鼎爺教煮餸的內容。至於同李泳漢會否和好，他說：「呢個我唔回應啦！」並透露仍未知媽媽施明葬身之地。