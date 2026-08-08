楊明莊思明預告香港婚禮賓客隨時仲大規模 無生B壓力等上天安排

楊明、莊思明早前在馬來西亞舉行盛婚禮，昨日二人出席「全城開心愛．回家派對」齊齊睇《愛·回家之開心速遞》大結局。二人表示心情複雜，因為開心可以重見劇組演員，不捨是他們雖然只加入劇組3年幾，但大家都相處很像家人。他們表示結局的部份早在他們去馬來西亞舉行婚禮前拍攝，之後他們便忙婚禮，一直未有機會沉澱《愛‧回家之開心速遞》的感受。
他們預告將會在香港再辦婚禮，因為想宴請一些未能出席到馬來西亞婚禮的親朋好友，但場地仍在物色當中。他們表示會休息幾天，之後再計劃一下香港婚禮，料香港的出席人數會比馬來西亞更多，希望香港有合適場地在今年內搞到婚宴。
問到長輩有沒有催促生B，楊明表示要看上天安排，思明表示家人沒有給予壓力，加上他們已經一齊很久，已經過了迫生仔的階段，「開頭拍拖嗰幾年都有講，近呢幾年都冇，大家都好chill！」問到會否有仔趁嫩生，思明笑謂：「自己都唔後生，都唔爭在啦，當然上天早啲送呢個禮物俾我，自己睇極都好啲，可以陪住佢成長！」當記者著楊明盡快開工，他笑稱9月便會開工，即是拍劇。
思明笑指楊明要先恢復體力才能「開工」，楊明說：「好鬼攰啊，搞一個婚禮！真係唔好講笑，最致命傷係請咗好多香港嘅賓客，又要安排接送交通、住宿！」思明坦言擔心安排不周，老公負責來賓的酒店入住、出入交通，臨近婚禮前幾日，對方都忙過不停。