楊明莊思明預告香港婚禮賓客隨時仲大規模 無生B壓力等上天安排

楊明、莊思明早前在馬來西亞舉行盛婚禮，昨日二人出席「全城開心愛．回家派對」齊齊睇《愛·回家之開心速遞》大結局。二人表示心情複雜，因為開心可以重見劇組演員，不捨是他們雖然只加入劇組3年幾，但大家都相處很像家人。他們表示結局的部份早在他們去馬來西亞舉行婚禮前拍攝，之後他們便忙婚禮，一直未有機會沉澱《愛‧回家之開心速遞》的感受。

他們預告將會在香港再辦婚禮，因為想宴請一些未能出席到馬來西亞婚禮的親朋好友，但場地仍在物色當中。他們表示會休息幾天，之後再計劃一下香港婚禮，料香港的出席人數會比馬來西亞更多，希望香港有合適場地在今年內搞到婚宴。