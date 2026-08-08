姚焯菲最難忘夥拍金城安戲份 恨客串《三代同糖》延續「愛回家宇宙」

長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》終於播到最後一集，TVB安排演員晒冷出席沙田舉行之「全城開心愛．回家派對」，趁假期從美國返港的姚焯菲（Chantel）亦有參與昨晚（7日）活動，在台上唱出最後主題曲《這個家》。 19歲的Chantel去年加入，《愛·回家之開心速遞》在劇中飾演彤彤一角，是周嘉洛飾演的金城安表妹角色，談起自己最深刻場面，她稱：「表哥啦，想入《愛·回家》都係因為金城安呢個角色好突出，覺得佢好搞笑，每一場同表哥嘅戲，尤其係我整蠱佢，又或者佢做咗啲嘢，搞到我好聰明，佢好蠢嗰啲場面，我會比較鍾意。」

Chatel認為能演出《愛·回家》確實是獲益良多，學會技術上如借位及演技上的層次。隨著大結局，她亦透露已被移除離開《愛·回家》的手機通訊群組，不過見到吳若希、李茵彤在最後一集中客串登場，Chatel表示：「應該係同一個時空嚟嘅，所以唔排除熊家會再入去新劇。」希望導演會安排熊家演出《愛·回家之三代同糖》，延續「愛回家宇宙」。 Chantel在逼滿市民的商場內公開唱出《這個家》，她坦言十分緊張：「好緊張，但係好感觸係真嘅！好開心大家一齊陪我哋睇呢個大結局，好sweet。首先我冇諗過咁多人，我知道會有fans，冇諗過逼到上2樓都有。依套劇都10年，所以我好榮幸唱到最後一首主題曲。」問到此曲在自己作品中的比重，她會排在頭五名，大讚歌曲好入耳，自己亦識晒《愛·回家》系列的主題曲，絕對是由細聽到大。Chantel 即將於8月29日假麥花臣場館舉辦首次個人演唱會，可是她透露暫時未出現在其個唱歌單之上，不排除歌單上將再有改動。