熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E5%A8%9B%E6%A8%82
出版：2026-Aug-08 13:00
更新：2026-Aug-08 13:00

姚焯菲最難忘夥拍金城安戲份 恨客串《三代同糖》延續「愛回家宇宙」

分享：
WhatsApp Image 2026 08 07 at 11.29.16 PM

姚焯菲在台上唱出《愛·回家之開心速遞》最後主題曲《這個家》，見慣大場面的她也大呼緊張。

長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》終於播到最後一集，TVB安排演員晒冷出席沙田舉行之「全城開心愛．回家派對」，趁假期從美國返港的姚焯菲（Chantel）亦有參與昨晚（7日）活動，在台上唱出最後主題曲《這個家》。

19歲的Chantel去年加入，《愛·回家之開心速遞》在劇中飾演彤彤一角，是周嘉洛飾演的金城安表妹角色，談起自己最深刻場面，她稱：「表哥啦，想入《愛·回家》都係因為金城安呢個角色好突出，覺得佢好搞笑，每一場同表哥嘅戲，尤其係我整蠱佢，又或者佢做咗啲嘢，搞到我好聰明，佢好蠢嗰啲場面，我會比較鍾意。」

WhatsApp Image 2026 08 07 at 11.29.15 PM (3) WhatsApp Image 2026 08 07 at 11.29.14 PM (3)

Chatel認為能演出《愛·回家》確實是獲益良多，學會技術上如借位及演技上的層次。隨著大結局，她亦透露已被移除離開《愛·回家》的手機通訊群組，不過見到吳若希、李茵彤在最後一集中客串登場，Chatel表示：「應該係同一個時空嚟嘅，所以唔排除熊家會再入去新劇。」希望導演會安排熊家演出《愛·回家之三代同糖》，延續「愛回家宇宙」。

Chantel在逼滿市民的商場內公開唱出《這個家》，她坦言十分緊張：「好緊張，但係好感觸係真嘅！好開心大家一齊陪我哋睇呢個大結局，好sweet。首先我冇諗過咁多人，我知道會有fans，冇諗過逼到上2樓都有。依套劇都10年，所以我好榮幸唱到最後一首主題曲。」問到此曲在自己作品中的比重，她會排在頭五名，大讚歌曲好入耳，自己亦識晒《愛·回家》系列的主題曲，絕對是由細聽到大。Chantel 即將於8月29日假麥花臣場館舉辦首次個人演唱會，可是她透露暫時未出現在其個唱歌單之上，不排除歌單上將再有改動。

WhatsApp Image 2026 08 07 at 11.29.05 PM WhatsApp Image 2026 08 07 at 11.29.05 PM (2) WhatsApp Image 2026 08 07 at 11.29.05 PM (3)

ADVERTISEMENT

【APP會員限定 amFUN積分加碼賞登場】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務