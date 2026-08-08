夫妻的博弈｜Yumi鍾柔美復刻檸檬茶廣告 「萬能Key童星」楊凱博暴風成長變男神登場

昨晚（7日）焦點劇情驚揭，原來「綠茶Sherman」（郭柏妍飾）自中學時期開始已對Senna（高海寧飾）狂打毒針，令Senna暗戀對象陳浩恩（何廣沛飾）及其他女同學憎足Senna咁多年。為幫Senna「報仇」，Hayley（游嘉欣飾）等人幫Senna大改造、化身女神以外表力壓Sherman先贏頭威，之後Senna再聯同早已暗地結盟好的浩恩，在同學聚會上當眾踢爆Sherman過往所有謊言，變靚後重拾自信的Senna，還幫Aiden（馬國明飾）揭穿阿Mark陷害惡行，及被賞識升為創意總監打造屬於自己的「女強人兵團」，勢如破竹！

Yumi高Ling神撞樣

昨晚重點除了是高Ling的女神風時尚打扮，Yumi鍾柔美更可愛復刻經典檸檬茶廣告，以及「萬能Key童星」楊凱博暴風成長變男神。獲網民盛讚挑選年輕版「眼光獨到」的劇組，找來童星出身的楊凱博飾演「年輕版浩恩」；昨晚講述Senna讀書時期為了追求心目中男神浩恩，不斷自言自語練習開場白「咁啱嘅」；而經過了多輪錯過及追逐後，率先打開開場白「Hi，咁啱嘅」反而是浩恩，輕鬆的音樂，配以兩位主角的高顏值、以及充滿粉紅泡泡的表情及互動，完美復刻了90年盛極一時的經典檸檬茶廣告。相關場口，除了鍾柔美與高Ling繼續「神撞樣」外，飾演何廣沛年輕版的楊凱博亦憑「正氣」氣質、以及高顏值吸獲了高度關注。以童星身份出道的楊凱博， 4歲時為保險公司拍攝電視廣告，在廣告中身穿紅衣的他，由於說話表情得戚兼充滿喜感，旋即在各大討論區引發二創熱潮，成為香港網絡界著名的「萬能Key」改圖主角，至今亦為不少網民津津樂道。相隔16年，楊凱博由當年的「四眼得戚仔」搖身一變成為帥氣青年，難怪令不少網民驚嘆：「大個咗變咗咁靚仔。」