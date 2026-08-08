全新KPOP男團EMOTI:M首個海外行程獻香港 數百粉絲棒場逼爆中環街巿

由韓國DNA Entertainment打造的五人K-POP男團EMOTI:M，今日（8日）現身充滿香港特色的中環街市舉行《EMOTI:M FANMEETING in HONG KONG @ CENTRAL MARKET》，吸引數百名粉絲捧場，逼爆中環街巿。 出道僅僅9天，EMOTI:M將首個海外行程獻給香港，五子現場跳唱出道歌《SPARK》，又與粉絲玩遊戲，還驚喜獻唱廣東歌《長相廝守》，令現場氣氛比今日的酷熱天氣更熾熱！

左起：周玹Ju Hyun、玲Rei、攢燏Chan Yul、永浩Yeong Ho、振源Jin Won

EMOTI:M由來自港、日、韓成員組成，包括韓國籍的隊長兼Rapper周玹（Ju Hyun）、主唱攢燏（Chan Yul）、領舞振源（Jin Won）、日本籍副唱玲（Rei）與來自香港的領唱永浩（Yeong Ho）。組合剛於上月31日發行首張單曲專輯《CONNECT》，並以主打歌《SPARK》正式出道。香港活動上，EMOTI:M以新歌《SPARK》登場，成員苦練廣東話作自我介紹。是次活動不僅是組合首個海外行程，也是永浩首次以EMOTI:M成員身分在港演出，他稱心情既興奮，直言很喜歡香港，還帶隊友遊香港，透露昨晚欣賞維港夜景，大讚中環摩天輪漂亮，直言：「好希望有機會在中環摩天輪開演唱會。」五子還超級地道兼「識食」，品嘗湯米線。

EMOTI:M在未正式出道前，於TikTok平台挑戰跳唱韓團TWS、BOYNEXTDOOR、CORTIS及BTS等人氣歌曲，吸引超過40萬粉絲關注，影片總點讚突破540萬次。今日在香港首度亮相，EMOTI:M展現挑戰K-POP的能力，包括CORTIS的《RED RED》、ILLIT的《IT'S ME》等炒熱現場氣氛，台下歡呼聲不斷，獲大讚他們可愛、靚仔。五名成員與粉絲大玩遊戲，讓粉絲了解成員及他們未來的動向。活動最驚喜是EMOTI:M獻唱廣東歌《長相廝守》，誠意十足！演唱時他們不忘走落台，用粉絲手機玩自拍，還大派「心心」冧粉絲。永浩透露成員花了一個月時間練習《長相廝守》，笑言他們連沖涼都在唱。活動尾聲，EMOTI:M再度獻唱新歌《SPARK》。五子均依依不捨，承諾會努力再找機會來港跟粉絲見面。活動完結後，全場粉絲不願離去，不斷高呼Encore，結果EMOTI:M第三度唱出《SPARK》才結束當日的活動。