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出版：2026-Aug-08 20:38
更新：2026-Aug-08 20:38

游嘉欣被指忽然富貴否認有人包 儲完錢使好啲唔覺有問題

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游嘉欣出席《夫妻的博奕》宣傳。（娛樂組攝）

游嘉欣今日到荃灣出席《夫妻的搏奕》宣傳，瘦了一個圈的游游被問到是否經歷完地獄式減肥，她指地獄式減肥時期反而個人更腫脹，「我試過着好厚嘅膠褸，同埋燙衫，大熱天使喺觀塘海濱露天嘅位置跑步，半個鐘至九個字，在返拳館，用發熱機照住自己跑步，差唔多一個禮拜三四次，但係當時大家就唔覺得我瘦咗。反而而家chill啲，自動瘦返落嚟！」

談到劇集的角色，她表示很喜歡自己的角色，因為角色對朋友百分百中心，朋友有事必定會幫忙，有嗰句講嗰句，至於有沒有遇到綠茶婊，她稱自己交友很審慎，所以留在自己身邊的朋友也是很好的人。

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游嘉欣否認被包，不明白為何去一趟旅行會被人指指點點。（娛樂組攝）

提到她到美國、墨西哥遊行，她表示見到自己有一個空檔時間，於是立即入假紙請假，之後飛到美國及墨西哥旅行，「平時真係冇乜機會可以飛到咁遠，而且仲放兩三個禮拜假！」對於被指豪遊，游游得啖笑：「平時喺香港冇地方使錢，可以去旅行點解唔可以洗得開心啲，應使則使，洗完之後再努力工作！」她表示去旅行比較喜歡揀一些價錢中等又靚的餐廳，「始終去旅行，唔會淨係想去啲好街邊嘅嘢，我係咩都想體驗吓！」

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游嘉欣瘦了很多。

她表示有留意到網民的評論，「咁自己努力賺完錢，點解唔可以開心拎去玩呢，我就唔會care你諗法，最緊要自己開心！」由於世界盃的門票價值不菲，有網民覺得游游的收入各樣未必可以支付到，認為她忽然富貴是有原因。她說：「我唔知大家點樣翻查我嘅背景，佢哋係查過我家宅定係查過銀行戶口？」

她續指世界盃門票要多謝我當嘅朋友，因為佢哋都係受邀請，多咗個位，我又咁啱放假，於是就叫我一齊去，我都有請佢哋食餐飯。我睇完都覺得好好笑，唔通我唔可以去旅行？唔通我唔可以生活得豐富啲？其實我喺香港嘅生活比較單調，好少會咁樣share嘢，可能我一去旅行post多咗嘢，就會覺得我突然豐富咗。」

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