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出版：2026-Aug-08 22:30
更新：2026-Aug-08 22:30

郭柏妍演《夫妻的博奕》太沉重要旅行抽離角色 遇過綠茶婊竟然想同人哋大和解

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郭柏妍預告跟張頴康有不少搞笑場口將會播出。（娛姐攝）

郭柏妍在《夫妻的博奕》演綠茶婊「潘雪文」引來勁大迴響，她說：「多謝大家！唔係我真正情嚟㗎，其實我喺拍攝期間一路都係咁摸索，做呢啲角色真係要衝破自己心理關口，好多謝大家鍾意，好多謝監製安排。因為我以前都係演一啲乖女孩，都係吸收好多唔同嘅養分先至可以演到雪文！」

提到她在戲中的妝容令人受不了，更形容是「綠茶妝」，她直認有別過去角色的化妝，是專登為「雪文」設計，她感謝化妝師花了不少心思。

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郭柏妍在《夫妻的博奕》中的妝容是為角色設計。

自己遇過綠茶婊

她坦言「綠茶婊」在現實生活上是無樣睇，自己試過遇到這類人，所以角色也有參考一些這些人辦。她透露自己對朋友一向很真心，所以有時被這些綠茶婊害了自己也不知道，要從別人口中才得知。她說：「有時大家啱傾，我都會真心對人，但係有時真心對人，人哋未必係真心對返自己，同埋再害你就會好可惜同埋傷心。」

她表示自己不會跟這些人攤牌，但雙方的關係會點到即止，只是不會太過上心，甚或乎遠離，自己亦會反思是否有甚麼誤會發生才導致對方這樣做，「其實個過程好耐好，自己有時都唔想因為一啲誤會影響到大家嘅關係，始終大家相識係一個緣份。」

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腳柏妍長腿尺寸無人知

提到她的外號「腳柏妍」被張頴康在戲中踢爆無42吋，她笑謂自己真的有度過自己雙腿有幾長，「度過係差唔多嘅！」並透露之後跟張頴康有很多搞笑橋段。提到她早前貼出大馬旅行照，她指拍完《夫妻博弈》後感到很沉重，有很多情緒要梳理一下，於是跟家人去了一趟旅行，直至最近才把照片分享出來。

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究竟郭柏妍氣腿有多長？（娛樂組攝）

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