功夫女足｜周星馳率迪麗熱巴劉嘉玲走8場謝票 揭香港版獨有彩蛋

星爺與眾演員現身㘣方進行第三場謝票，大批fans聞風而至，守候在戲院大堂，部份手持應援牌，如紅地氈般夾道守候，現場有影迷準備印有「星仔你最帥 我們永遠愛你！」的橫額。謝票場主持程仁富介紹星爺等在映後現身，全場觀眾歡呼尖叫。星爺被問到可會推出廣東話版《功夫女足》時，星爺表示：「唔好意思冇廣東話版，主要原因就係我哋上映嘅時間臨時調整咗，原來諗住做廣東話配音，但都趕唔切。 原本計劃製作廣東話配音，但時間上趕不及。不過這部電影本身，例如嘉玲姐飾演的『師太』便是說廣東話。雖然未能及時完成粵語配音，我亦十分遺憾，但觀眾仍能聽到不少廣東話對白。」不過他補充指電影涵蓋多種語言，例如劉嘉玲演的師太角色主要說廣東話，「雖然好遺憾，但入面都聽到好多廣東話。」而星爺在片尾現身的背影，也特地講廣東話，是香港獨有的版本。

《功夫女足》在內地氣勢如虹，累計票房日前已突破22億大關，截至昨日已累積達22.36億人民幣，不僅穩坐2026年暑期檔冠軍寶座，還官宣延長上映日期至9月10日。

香港上映不設粵語版 原本計劃製作廣東話配音，但時間上趕不及。不過這部電影本身，例如嘉玲姐飾演的『師太』便是說廣東話。雖然未能及時完成粵語配音，我亦十分遺憾，但觀眾仍能聽到不少廣東話對白。」不過他補充指電影涵蓋多種語言，例如劉嘉玲演的師太角色主要說廣東話，「雖然好遺憾，但入面都聽到好多廣東話。」而星爺在片尾現身的背影，也特地講廣東話，是香港獨有的版本。 內地收22億 延長映期 劉嘉玲再次與星爺合作，她笑言，「學到好多嘢，佢對演戲呢樣嘢好有研究，喺現場係精益求精，達唔到佢要求，係會一路NG（星爺：有咩？）我都拍咗好多個take。點解最後個shot要take嗰多個take？」星爺解釋：「嘉玲姐的演技早已達到最高境界，有時拍攝鏡頭其實已經OK，但順應大家要求才多拍幾個，大家都想看。」迪麗熱巴在戲中角色的形象大不同，她表示，「我覺得大家來看《功夫女足》就可以了，不需要特定看哪一面，看得開心便足夠。」她更即場向星爺請教「開心」的廣東話發音，再問現場觀眾：「開心唔開心呀？」

為角色花1年練功失 蔡思貝在片中飾演盲女「孖八」，獲周星馳讚封為「打得最神似李小龍的女演員」，蔡思貝謙說全靠導演指導，傳授秘訣，「並非單純模仿動作，而是將李小龍的神髓、狠勁與狂野一一呈現，才能達到類似李小龍的狀態。」周星馳續說：「你本身有天分。我認為『孖八』內在擁有狂野的潛質，這確實不易演繹。我和聰導演曾討論過，究竟『孖八』能否呈現李小龍那種狠勁與狂野的氣質？為何你能迅速做到？是否私下秘密苦練了很久？」蔡思貝承認在試鏡後便上課練習功夫，盼能練到腰馬合一又具備速度，「斷斷續續練咗一年，就是希望能滿足導演要求。」周星馳聞言總結道：「所有事情確實都需要下苦功。」

《功夫女足》在內地氣勢如虹，累計票房日前已突破22億大關，截至昨日已累積達22.36億人民幣，不僅穩坐2026年暑期檔冠軍寶座，還官宣延長上映日期至9月10日。