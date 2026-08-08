李棟旭派福利 《殺人者的購物中心2》迎大結局狂晒肌肉照造勢

李棟旭主演的Disney+原創韓劇《殺人者的購物中心》第2季將於下周大結局，近日他透過社交平台分享多張自己在劇中赤膊上陣的肌肉場面，引起fans暴動級討論。
李棟旭外表高冷，實際卻是出了名的超級大暖男，戲外不僅經常邀請劇組人員聚餐，更會帶大家去遊樂場玩，甚至大方請客，眾人更力誇李棟旭「不愧為購物中心的主人！」。他對同劇演員更是照顧有加，金慧峻就曾表示：「李棟旭跟角色其實很像，看起來很高冷，但其實超級暖，有時候我會覺得他真的把我當姪女在照顧。」在早前的發布會上，穿裙示人的金慧峻當坐下時，李棟旭即馬上幫忙拿起椅子上的咪高峰，並擋在金慧峻面前慎防走光，片段更在網上瘋傳，盡顯李棟旭貼心暖男典範！而另一演員岡田將生在加入劇組時，因完全沒有動作戲經驗，李棟旭便一路耐心指導，幫助他快速進入狀態，堪稱劇組最暖男神！
遊港迪士尼獻第一次
於Disney+香港節目巡禮期間，李棟旭、金慧峻與導演一同在香港迪士尼樂園遊玩，原來是李棟旭人生第一次到迪士尼樂園，更立志把所有遊樂設施玩一遍！在他與金慧峻等人一起乘搭設施時玩得不亦樂乎，在冰雪奇緣設施裡不但大聲呼喊Olaf的名字，向下衝時更驚慌大叫，反差萌力爆燈！他感嘆：「很久都沒有這麼輕鬆地玩過遊樂園了！」兩人在訪問時透露，當其他演員都陸續離去，他與金慧峻卻玩到不願離開，果然戲裡戲外都似足「兩叔姪」。這份未泯的童心，與他戲裡成熟可靠的叔叔形象形成超強反差萌，迷倒一眾粉絲！
在特別綜藝節目《鬼怪10周旅行》中，李棟旭被問及理想型時，他毫不猶豫選擇「職場專業女性」，並希望另一半有自己熱愛的工作與目標，當被問給如果對方對工作有熱情但賺不到錢又會如何選擇，他即霸氣表示賺不到錢不打緊，因為：「沒關係，我養得起！」男友力十足！各位職業女性可要好好把握機會了！節目中，李棟旭與拍檔劉寅娜一起買咖啡，劉寅娜期間看中了一款手袋，李棟旭即二話不說買單相送，盡顯霸氣暖男感！
捐款數以億計行善
除了片場照顧後輩，李棟旭更被封為「家事王」。他多次在訪問中坦言自己喜歡做家務，累積了不少洗衣、打掃的獨門心得，並霸氣宣示：「就算結婚，家事也都由我來做！」他認為家事需要體力，男生應該多做一點：「因為我有自己的一套方式，如果別人來做的話，我會有點不舒服。還有家務事本來就應該由男人來做才對，會需要使用很大的力氣。」這種不耍大男人、主動扛起生活細節的態度，與戲裡可靠的「叔叔」形象一脈相承，讓粉絲直呼「這才是真正的叔系男友魅力」！
貼心、溫柔、善解人意之外，李棟旭的善良更是爆燈。他歷年捐贈善款累計已破億韓元，包括2025年捐出5000萬韓圜援助山區火災災民；濟州航空事故後立即捐贈5000萬韓圜協助陷入困境的家屬，並支援後續重建工作；更曾與金東旭、金賢珠一同向非洲捐贈超過2.2萬雙鞋。參與的慈善活動多不勝數，真正名副其實有溫度的「叔系」男神。