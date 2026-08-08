李棟旭派福利 《殺人者的購物中心2》迎大結局狂晒肌肉照造勢

李棟旭主演的Disney+原創韓劇《殺人者的購物中心》第2季將於下周大結局，近日他透過社交平台分享多張自己在劇中赤膊上陣的肌肉場面，引起fans暴動級討論。

李棟旭外表高冷，實際卻是出了名的超級大暖男，戲外不僅經常邀請劇組人員聚餐，更會帶大家去遊樂場玩，甚至大方請客，眾人更力誇李棟旭「不愧為購物中心的主人！」。他對同劇演員更是照顧有加，金慧峻就曾表示：「李棟旭跟角色其實很像，看起來很高冷，但其實超級暖，有時候我會覺得他真的把我當姪女在照顧。」在早前的發布會上，穿裙示人的金慧峻當坐下時，李棟旭即馬上幫忙拿起椅子上的咪高峰，並擋在金慧峻面前慎防走光，片段更在網上瘋傳，盡顯李棟旭貼心暖男典範！而另一演員岡田將生在加入劇組時，因完全沒有動作戲經驗，李棟旭便一路耐心指導，幫助他快速進入狀態，堪稱劇組最暖男神！