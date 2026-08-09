關寶慧天生陰陽眼 主持電台節目分享靈異經歷

有「鬼后」之稱的關寶慧，自從在1992年播出的TVB劇《大頭綠衣鬥殭屍》中扮演厲鬼後便與「靈異」兩字結下不解緣，最近亦有份參演林愷鈴夥拍Jeffrey魏浚笙的ViuTV奇幻懸疑原創劇《地獄大狀》。

關寶慧最近還為新城知訊台新一季節目《命運解惑師》重磅登場，她聯同黎莉及玄學家楓燧大師兄一同擔任主持，以「解惑」結合靈性經驗與實用指引，直接拆解聽眾在人生各個層面的疑問。節目強調梳理思路、拆解迷思，從家人關係、事業方向到愛情運勢，甚至靈異經歷，統統逐一分析，務求在混亂之中找到可行的出口，讓聽眾在理性與靈性之間取得平衡。