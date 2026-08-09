關寶慧天生陰陽眼 主持電台節目分享靈異經歷

有「鬼后」之稱的關寶慧，自從在1992年播出的TVB劇《大頭綠衣鬥殭屍》中扮演厲鬼後便與「靈異」兩字結下不解緣，最近亦有份參演林愷鈴夥拍Jeffrey魏浚笙的ViuTV奇幻懸疑原創劇《地獄大狀》。
關寶慧最近還為新城知訊台新一季節目《命運解惑師》重磅登場，她聯同黎莉及玄學家楓燧大師兄一同擔任主持，以「解惑」結合靈性經驗與實用指引，直接拆解聽眾在人生各個層面的疑問。節目強調梳理思路、拆解迷思，從家人關係、事業方向到愛情運勢，甚至靈異經歷，統統逐一分析，務求在混亂之中找到可行的出口，讓聽眾在理性與靈性之間取得平衡。
關寶慧加入成主持陣容，成為節目最大焦點。她自言天生擁有陰陽眼，多年來累積不少難以言喻的見聞。她以真實經歷出發，於節目中分享個人所見所感，並與兩位主持人以更具結構的方式，讓聽眾理解靈異現象背後的脈絡，理性分析。玄學主持同時有楓燧大師兄擔任，並預告稍後將有玄學家趙振鴻及司徒法正陸續加入主持行列，形成多元觀點的玄學團隊。不同流派與經驗交錯，使每一個個案透過多角度解讀，以各大名家經驗為聽眾提供更全面的參考。節目強調「思路通，好運來」，並非單靠命理推算，而是結合實際建議，引導聽眾重新整理人生方向。《命運解惑師》設有電話熱線與「先知命局App」，讓有興趣的聽眾參與，提出自身困惑。主持與嘉賓在節目中回應，從具體問題出發，延伸至普遍性的人生課題，使節目既具個人化，也具公共參考價值。透過真實案例的累積，逐步建立一套貼近生活的解惑模式。