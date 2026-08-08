吳啟洋30歲生日與fans慶祝 P1X3L短期內難合體

吳啟洋（Phoebus）、MIRROR成員陳瑞輝（Frankie、范卓賢（Jacky Fan）、晚安莉莉等今日到尖沙咀商場出席音樂節。適逢是Phoebus正日生日，大會送上蛋糕祝賀，同場的師兄Frankie、師弟Jacky率全場合唱生日歌，眾人又高呼生日快樂，非常開心。

30歲心態唔同咗 問到Phoebus的生日願望，他笑謂說出來怕不靈，但也離不開身體健康、工作愈來愈好。他表示上年也是在工作中度過，今年也是一樣，感覺很開心，完成工作之後便跟家人食飯，日前也有跟fans一齊慶祝。他笑謂可能踏入三字頭，心態上有些轉變，想低調過生日，不想太過大費周章，寧願fans把錢用在更有意義的地方上。他說：「生日對我來講，唔係要盛大慶祝，最緊要大家開心！如果嗰啲錢用喺有意義嘅地方就更好，所以今年fans將應援資金捐俾香港流浪動物收容所。」

P1X3L各有各忙 他表示最近身邊的朋友都很忙，所以要約齊大家慶祝都很困難，自己亦有收到P1X3L兩位兄弟的短訊祝福。談到Marco早前出席活動時，談起離開P1X3L時曾跟隊友商議，言談間流露了一些愧疚的感覺，Phoebus說：「傻啦！點會放係心入面！ （Marco話走有冇唔捨得？）見到佢有新工作都戥佢好開心！（會唔會約到一齊聚下？）會，但係佢又要開劇，我又要開劇，時間就難夾啲！」他坦言現在的工作模式是有轉變，相信日後會慢慢習慣，並笑言如果有人「重金」要求P1X3L合體一定沒有問題，等金主來找他們。

Phoebus透露即將進入劇組，是一部輕戲劇，自己希望角色令大家感到搞笑，所以打算當正劇去演，可能這種反差會帶來喜感。問到他的幽默指數，他立即揄襪給記者看，𠱁得大家哈哈大笑。