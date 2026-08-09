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出版：2026-Aug-09 00:32
更新：2026-Aug-09 00:32

功夫女足｜林子聰盼帶動觀眾入場致敬環節度幾十個版本 胡予安雪野對星爺有讚無彈

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《功夫女足》香港首映禮，星爺周星馳率領一眾演員到場支持。（娛樂組攝）

《少林女足》在港舉行首映禮，周星馳率領一眾有份參演的演員，包括：迪麗熱巴、張繼聰、雪野、蔡思貝、胡予安、張天一等到場為電影造勢，同場還有劉嘉玲及周媽媽，聯合導演之一的林子聰更帶同兩位小朋友到場支持。林子聰接受訪問時，透露一對仔女看過他演出的作品，最喜愛是《少林足球》，並指原本打算跟子女到珠海先睹為快，但撞正打風的關係，所以留到今次首映才跟他們看戲。

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林子聰帶埋子女入場支持，他指小朋除了愛跳舞，亦很愛看電影。（娛樂組攝）

盼帶動觀眾入場

談到內地的入場觀眾人次不錯，對香港市場的有甚麼期望，阿聰表示拍的時候，反而着重於如何吸引觀眾入戲院睇戲，「片商、戲院，甚至內嘅人都講依家好難令人有入戲院睇戲嘅意欲，睇內地劇做咗鼓舞嘅成績喺內地做到一個幾鼓舞嘅成績，就係觀影嘅人次好高，6300萬，已經破紀錄，其實最開心就係呢一樣嘢，而唔係有幾多票房！有咁多人入戲院睇戲嘅時候，就會連帶其他電影影都會好咗！」

得4日時間做宣傳準備

睇到電影今次沒有廣東話版，會否影響觀眾入場的意欲，他坦言今次是迫於無奈的情況，「因為今次好緊急，突然之間就話要上！我哋連宣傳片都未整好，因為四日後就話要上，於是連顏色都未調好就已經發佈出去，之後一步步慢慢先做返好。」在戲中扮演「喪彪」的胡予安坦言自己也是跟大家差不多時間知道電影要上映，阿聰指自己只是再早大家數小時，甚至要用電話錄音補回對白，但最終也是趕不及製作。

問到有沒有感到可惜，他說：「每一套戲都有佢嘅特別命運，佢既然咁趕係咪一件壞事呢，而家睇又未必係喎！其實大家可能未必知，佢過去嘅電影都係last minute先至整好，當年《少林足球》上映當日，自己都有份坐的士拎住嗰啲拷貝去戲院。會唔會有一刻會改到盡善盡美，冇嘅，有得諗就會再諗吓！」

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與星爺做兩師徒

胡予安本身是香港滑浪運動員兼花式滑雪教練，周星馳是她的學生，「有教佢wakesurf，佢幾好，好很試，佢跌落水之後都係會好很試！佢360、跳起都得，佢都跳得好高！」她表示到拍電影時，星爺就教她要點演，大家的關係調轉感到幾好，自己很開心作為香港人在戲中獲到一個很地道的名字「喪彪」，而且在戲中可以講廣東話，又可以一入行挑戰星爺的戲已經很好。

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胡予安在《功夫女足》演喪彪，現實中是她教星爺滑浪。（娛樂組攝）

星爺喺片場好風趣

成為星女郎的雪野，現年19歲，過去沒有演藝經驗，今年被中央戲劇學院錄取。問到她與星爺合作的感受，她指星爺很照顧人，很溫暖的一個人，而且很有耐性一遍一遍教他們，有些場口他會問演員會想做怎樣的反應，然後著他們先演一次，如果他覺得不太合適，會著他們嘗試換另一個方式去演。問到星爺在片場是否很嚴肅，雪野表示星爺是高要求，但很多時候都很風趣。雪野表示自己的演戲經驗不多，自己會努力學習，學好基本功，希望大家未來見到她的成長。

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雪野是星爺旗下新簽的演員。

度咗幾十個致敬版本

談到電影入面出現致敬環節，阿聰表示任由觀眾自行解讀，但當日籌備該部分時，大家商討了數十個版本，也試了很多版本，「當時就係諗無論點樣都係唔齊人，不如做一個開放啲嘅，淨係有背脊俾大家諗吓！」對於曾參演《少林足球》四哥謝賢也在不久前離世，阿聰指收到消息時正在內地路演，大家當下都很不開心，由於電影已經完成製作，不能再在電影做甚麼，只好在當日不發布任何好消息，當為四哥默哀及致敬。

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（左起）林子聰、胡予安、雪野、蔡思貝及張繼聰出席《少林女足》首映禮。（娛樂組攝）

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林子聰直認電影入面有致敬環節。（羅錦鴻攝）

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