功夫女足｜周星馳媽咪激罕捧場 劉嘉玲爆料原與星爺同場打牌：佢呃我！(有片)

周星馳今日率領電影《功夫女足》的主創團隊和演員包括劉嘉玲、迪麗熱巴、張繼聰、蔡思貝、雪野、胡予安，與聯合導演林子聰、編劇何穎璇及唱作電影歌曲的李妍勳(RIIANA)，現身啟德出席香港首映禮。連星爺母親凌寶兒和胞姊周文姬激罕齊齊捧場，不少fans都有趁機跟星媽集郵，星媽亦非常友善站起身跟大家招呼，獲觀眾熱烈歡呼。

星爺甫出場首先向香港觀眾打招呼，「香港朋友大家好，好耐冇同大家見面。」他對《功夫女足》終於在港上映感開心。劉嘉玲自言雖知道電影在內地票房滿堂紅，但堅持等香港首映才看，期待香港入戲院捧場。張繼聰笑言周星馳最吸睛，考驗其耐力，「我成日喺演員同fans嘅狀態切換。」提到在電影中與許多新舊演員合作，周星馳大讚兩位女主角迪麗熱巴、張小斐，以及男主角張藝興非常專業，亦讚蔡思貝動作演出有驚喜，又指客串演出的張繼聰演球證入型入格，阿聰笑言，「我喺屋企最慣球證，同許多女士一齊住，所以都要俾下牌。

他指戲中每位演員都非常出色，尤其客串演師太的劉嘉玲，「相貌係新人一樣，但資歷就…最犀利。」星爺指嘉玲深明他的心意，「我行埋嚟佢就已經話唔使講。」嘉玲即反駁：「我冇講過呀，你咁講破壞我形象㗎，我好聽導演話，雖然我哋係朋友，但係片場你係導演身份我好尊重，我唔會亂加主意。」

星仔與嘉玲姐

周星馳打圓場道：「但我覺得你冇當我係導演喎。我同嘉玲姐係冇分彼此，我唔當自己係導演，亦都冇當佢係演員。」嘉玲繼續咄咄進逼：「咁你當我係咩？」周星馳再說：「我當你係嘉玲姐。」嘉玲則說：「你真係好啦星仔。」二人爆笑互動，可見默契十足。

投訴星爺不守承諾

被主持程人富問到電影有何吸引力時，嘉玲答道：「因為有我囉！呢句係星仔教我咁答！」星爺笑著否認，「你終於講咗心裡說話，所以點解我咁鍾意嘉玲姐，因為佢永遠最坦白直接。」嘉玲姐認真回答，「坦白講，因為周星馳我先至答應客串，同埋佢答應話同我拍嗰場打麻雀戲，不過佢係呃我，有坐低但無打。」