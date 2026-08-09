功夫女足｜張繼聰獲星爺夾餸好沾沾但唔敢合照 蔡思貝「88」角色背影登香港版海報以為AI惡搞(有片)

周星馳自編自導新作《功夫女足》昨日(8日)舉行香港首映禮，香港版海報選用了蔡思貝穿「88」號球衣的背影，她直言事前全不知情，非常驚喜，起初更以為是網民惡搞的AI圖：「我初頭以為係假，因為網上好多二創版本，朋友send問係咪真，我都話唔係，應該係網民好有心自己整，後來知係真，真係好開心。」她坦言第一次在香電影海報看到自己大大個身影，非常感恩。

有意做打女 談到獲星爺當面大讚是「打得最神似李小龍的女演員，多謝星爺的認同，希望大家鍾意同多啲支持呢部電影。」她自言在得知有份參演，即使未知戲份和角色，已練習不同招式作準備，「我知部片同動作有關，導演隨時叫我做某啲嘢，都想達到要求，所以自己唔知做乜角色情況下，咩都練下，太極、威吔、拳腳都練吓。」她表示不知是否因表現理想獲加戲，因在片場只按導演給予的李小龍片段作參加。問到可有意向打女進發，她自言拳腳功夫完全未合資格，「如果再有角色挑戰動作，都好願意去嘗試，要擺半年為角色訓練，絕對無問題。」

被嗌「聰哥」怯怯地 張繼聰客串演球證，問到可會略嫌合作機會太少，他笑言，「同周生合作永遠無話夠唔夠喉，梗係愈多愈好，無諗過《功夫女足》都有份參演。」跟女足成員沒太多交流，問到是否可惜時，他答道：「唔會，片場注意力一定喺周生度，因為要聽導演講嘢，同時演員模式同fans模式不同切換，都好開心，上咗堂大師班。」有指星爺欲拍續作，阿聰自言不敢想太多，自言能與星爺同場和受訪問，都已經長期「心心眼」，對於被星爺稱呼為「聰哥」，他笑言「怯怯地」，大讚星爺毫無架子，「周生好客氣嘅人，傾偈時有做戲嘅嘢，作為導演用咩心態，呢樣故然係犀利，但真係喺現場睇佢點做嘢學到最多，好認真，好執著鏡頭處理，同埋超有禮貌，成日唔該前，辛苦晒！我哋放飯佢都係咁夾餸俾我，都型！將來同人晒冷有幾威，(周星馳夾過餸俾你喎！)幾次呀夾咗，呢樣真係勁！」

唔敢同星爺合照 向來好talk得的張繼聰，對住偶像周星馳突然變內斂，他自爆從合作至今一直不敢向星爺集郵，笑言要靠睇活動上的大合照，「我即刻cap圖俾外國個仔，『你睇我同Stephen Chow合照！』，佢即刻話『Amazing！』」阿聰自言愛得很含蓄，亦不敢邀請星爺看他監製的舞台劇《大龍鳯》，不過他自爆，「頭先同嘉玲姐搭𨋢，佢同我講有睇《金童》，佢話好睇，前輩好簡潔話睇過你作品，俾心機，已經好好開心。」蔡思貝亦表示，除了煞科大合照，沒有正式跟星爺合照。在片場除了拍自己戲份，只會默默坐在一旁偷師學習。談到跟星爺合作的得著，她表示，「以前佢咁多戲都係叫我地奮鬥，隨著心態改變，呢套戲叫我哋放鬆。」