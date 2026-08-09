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出版：2026-Aug-09 13:00
更新：2026-Aug-09 13:00

張繼聰「定格」神回應陳凱琳兒子睇戲風波 蔡思貝：要學習！(有片)

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蔡思貝和張繼聰昨日(8日)周星馳新作《功夫女足》香港首映禮，兩人齊齊受訪，談到同屆的港姐冠軍陳凱琳(Grace)，早前帶3個兒子往戲院睇《蜘蛛俠：英雄重生》期間，疑因經常談話影響同場觀眾，發生「淋Cream事件」成為熱話。蔡思貝被問到Grace近期的風波，蔡思貝表示略有所聞，但不知詳情，問有沒有私下關心對方，蔡思貝說：「冇，呢排都忙宣傳，咁佢咁能幹，覺得佢係超級能幹媽媽，我相信佢絕對handle得到。」她表示兩人間中亦有聯絡，早前亦有發短訊大讚Grace在內地綜藝《乘風2026》中「唱歌、跳舞好叻」。

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蔡思貝要學習前輩回應

站在蔡思貝旁邊的張繼聰全程「定格」細心聆，完全「唔郁、唔笑、唔眨眼」，反差效果非常爆笑。問到可有帶子女入戲院的心得，向來轉數快的阿聰就突然陷入「深思hang機」模式，「呢個問題真係要時間諗一諗，因為今日出嚟宣傳電影嘢，公司幫我set program就比較容易hang機。」蔡思貝即時雙眼發亮兼驚訝「O嘴」，更直呼：「我要學習呀！」不過，阿聰自言會帶女兒Kakaball入戲院看《功夫女足》，認為此片很適合小朋友觀看，「最近我推薦個睇周生嘅戲，睇《長江七號》一齊喊，好感動，睇完個女都生性咗好多，買玩具嘅要求度係無咁頻密，好有教育意義。」

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