張繼聰「定格」陳凱琳兒子睇戲風波 蔡思貝：要學習！

蔡思貝和張繼聰昨日(8日)周星馳新作《功夫女足》香港首映禮，兩人齊齊受訪，談到同屆的港姐冠軍陳凱琳(Grace)，早前帶3個兒子往戲院睇《蜘蛛俠：英雄重生》期間，疑因經常談話影響同場觀眾，發生「淋Cream事件」成為熱話。蔡思貝被問到Grace近期的風波，蔡思貝表示略有所聞，但不知詳情，問有沒有私下關心對方，蔡思貝說：「冇，呢排都忙宣傳，咁佢咁能幹，覺得佢係超級能幹媽媽，我相信佢絕對handle得到。」她表示兩人間中亦有聯絡，早前亦有發短訊大讚Grace在內地綜藝《乘風2026》中「唱歌、跳舞好叻」。