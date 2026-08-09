佘詩曼最佳拍檔許紹雄黃子華林峯鄭嘉穎網上投 4 選1經典劇集8.24重播

TVB Plus 推出觀眾票選重播劇集活動，以為「佘詩曼 最佳拍檔系列」主題，可供投選的阿佘4部經典劇集《使徒行者》、《宮心計》、《花花世界花家姐》、《絕代商驕》的男拍檔分別為許紹雄、鄭嘉穎、林峯及黃子華，各人都是獨當一面的男演員。想睇「歡喜哥」同「釘姐」、還是高顯揚同劉三好惡鬥姚金鈴， 現可於tvb.com 投票，揀選出你心目中最想重溫的劇集，截止日期為本月14日（星期五）晚上11點59分。得票最高的阿佘作品將於8月24日起於TVB Plus（82 台）播映。

《使徒行者》故事講述警察刑事情報科總督察卓凱（苗僑偉飾）的聯絡員離奇身亡，同時該聯絡員手下五名臥底資料被刪。為尋找失落的臥底，卓凱找外圍賭檔老闆丁小嘉（佘詩曼飾）與打手薛家強（林峯飾）幫手，追查幕後黑警與背後的犯罪主腦。

《絕代商驕》講述商界奇才麥提爽（黃子華飾）曾為狙擊手，以為害死恩師何問天（張國強飾）而退隱回港。期間遇上貪錢「收數妹」林淼淼（佘詩曼飾），二人由冤家變拍檔，化解多間企業危機。此時師傅何問天竟然出現，師徒間再度決戰。