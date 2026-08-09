陳粒「一粒」巡演香港站 出道十周年首登紅館苦練廣東歌

內地唱作女歌手陳粒昨晚（8日）首度踏上紅磡香港體育館，舉行一連兩場（8月8日及9日）的「一粒」十周年巡迴演唱會香港站。作為出道十年的里程碑，首次踏足紅館，陳粒為香港站不僅歌單變動極大，更苦練多首粵語金曲，讓香港觀眾感受到滿滿誠意。 整晚演唱會，陳粒在台上與歌迷交流時，直言自己心情非常緊張。她表示：「我在網上說了: 緊張 大家都知道。我緊張呢，是因為今天香港站、紅館站的改動特別特別大，會有很多跟平時不一樣的地方。我怕出糗了你們笑我。你們可以笑，因為你們是買了票的。」她又可愛幽默地補充：「今天沒有嘉賓，就我自己可以嗎？」觀眾即報以歡呼聲。當陳粒唱到最後《果實》一曲，也一度被歌迷感動得閃著淚光，無法唱下去，得不停深呼吸平伏心情才可繼續。

為香港站作大改動 這次香港站演出，除了原有的經典曲目外，陳粒特意新增了《Crush》、《貪得》、《懶得》、《警告一次》、《群居生物》、《七樓》、《清透》等多首作品，更為香港樂迷準備了驚喜環節，獻唱三首粵語歌曲，包括經典名曲《似是故人來》、《今宵多珍重》、及《夢中人》，她說:「廣東歌真的很難唱很難唱！」但自己已下足苦功，「如果效果不佳，我也不怕。我是真的努力過的，我的上限可能就這個了。」這份坦率與真誠，贏得全場熱烈掌聲。昨晚每首廣東歌，她都唱得非常精彩，贏盡掌聲 。

紅館向來以親近觀眾著稱，陳粒的舞台設計也入境隨俗， 特別延伸至四邊觀眾席，在握手互動環節，她坐上『蔬果滑板花車』，被推著滿場走，氣氛歡樂到極點。當她下車與觀眾握手，更令歌迷為之瘋狂，她也盡量與能握到的粉絲握手，免得歌迷失望，返回在台上後更笑言：「真怕照顧不到所有的朋友，摸不到所有人的手。但是如果沒抓到不要失望，你們看旁邊誰摸到了，你們去摸摸他的手。」一席話引得全場哈哈大笑，親民又幽默的作風，讓歌迷更加為之著迷。

警方加派人手維持秩序 陳粒，1990年生於貴州貴陽，不靠選秀，以「獨立音樂人」姿態憑實力橫掃華語樂壇。出道十年，交出九張專輯、超過170首作品，曲詞幾乎全部一手包辦。在內地網易雲音樂平台，陳粒歌曲總播放量突破100億次，與王菲、孫燕姿、等天后級歌手齊名，是少數打入「百億俱樂部」的女歌手之一。今次巡演取名「一粒」，既是回望十年前闖江湖的微小起點，也是展現今天她淬鍊而成、詩意自成一體的音樂星球。配合40多首作品串聯起十年的心路歷程。

鑑於早前李昊演唱會散場時出現交通阻塞及觀眾滯留情況，為確保是次活動順利進行，警方今晚特別加派人手於紅館周邊維持秩序。現場所見，警方在黃閘外圍拉起封鎖線，並不停指示離場觀眾前往港鐵站及巴士站方向，嚴防人群聚集。同時，九巴亦加開多條特別路線疏導乘客。在多方配合下，今晚散場後紅館附近交通秩序大致回復正常，觀眾有序離場，再無出現因塞車而導致滯留的情況。