COLLAR相隔兩年新專輯《淚光》打頭陣 芯駖：喊唔代表輸 Candy鍾情懶感

COLLAR繼2024年推出首張 EP《Unit 1201》後，相隔近兩年，將於下月11日再度推出專輯《PERSONA》；專輯將收錄7首全新歌曲：《淚光》、《SKSKZAZA》、《刺客鬥死黨》、《初級成人禮》、《管理還管你》、《（almost) perfect girl》、《流浪足印》，其中頭炮作品《淚光》率先於明日(10日)登場，為推出的7首新歌揭開序幕。

Marf期待樂迷反應 相隔近兩年再次出專輯，COLLAR全員表示熱切期待，當中Gao沈貞巧表示：「兩年後再出碟，實在覺得非常感恩，知道出碟並非一件容易嘅事，團隊同我哋都非常投入，而且傾盡全力。我個人而言，呢次大碟嘅風格跟《Unit 1201》對比起來，有一種成熟嘅感覺，上次係勇敢闖公路，今次就好似路途上遇到嘅一啲事、成長中必經嘅人生車站，感覺有啲似續集。」Marf邱彥筒就透露，當知道拍板推出專輯後，專登回看《Unit 1201》，「唔知點解好想快點見到新專輯面世，然後將新舊專輯一次過睇；我覺得今次歌曲會比較適合大眾嘅類型，所以好期待新作品推出同觀眾嘅反應。」

猶記得《Unit 1201》擁有強勁的製作團隊，今次《PERSONA》亦不遑多讓，雲集多位重量級音樂監製：T-Ma、徐浩、蘇道哲、陳考威等，舞蹈方面除了有外國排舞蹈師編舞外，亦有香港新生代排舞導師加入，務求以嶄新舞姿上陣。

COLLAR淚光全紀綠 打頭陣的《淚光》將於下周一首播，歌曲旋律偏慢，有別於COLLAR節奏澎湃的風格，不過歌詞真摯，以記錄過去幾年COLLAR的經歷，Sumling李芯駖說：「過去幾年，我哋經歷好多，有開心、有辛苦、有喊過嘅時刻，而呢首歌就係想將嗰啲『喊過之後仲會發光』嘅瞬間記錄低。我哋COLLAR試過喺排練室、喺後台、甚至喺台上忍唔住喊，但每次喊完，我哋都會抹乾眼淚繼續行。呢首歌就係想講：眼淚本身都可以係一種光，佢唔代表你輸咗，而係代表你仲有感覺，仲會痛，仲會想好返。」Winka陳泳伽指《淚光》的曲風是COLLAR初次嘗試，她認為：「COLLAR就嚟五歲，呢首歌有一種感性得嚟又成熟嘅感覺，我覺得好啱時機成為頭炮作品。」

DAY愛女生寫照《（almost) perfect girl》 此外，7首歌之中，Candy王家晴表示最愛《初級成人禮》：「透過呢首歌，發現自己都幾適合嗰種慵懶感覺，因為呢首歌需要好放鬆、好慵懶感覺，所以錄音嘅時候好chill，完全可以跟住自己嘅感覺去唱。」至於Day許軼最愛《（almost) perfect girl》與《刺客鬥死黨》，她笑說：「《（almost) perfect girl》歌詞好貼近我哋，好似寫我哋嘅故事，亦好似好多女仔嘅故事，覺得呢首歌會有好多共鳴；而鍾意《刺客鬥死黨》，因為係COLLAR初嘗試嘅曲風。」Ivy蘇雅琳最愛《流浪足印》，Ivy指：「因為呢首係我心中，覺得屬於COLLAR嘅歌！」