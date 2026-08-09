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出版：2026-Aug-09 17:00
更新：2026-Aug-09 17:00

TELLER滿意身形想出寫真 年幼聽陳奕迅認識廣東歌

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TELLER 現身ELEMENTS 圓方擔任《MOOV 20 Music Station》，大騷fit爆身形。

TELLER(王偉俊)今日現身ELEMENTS 圓方擔任《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃嘉賓，即場獻唱《 I’m telling you》、《溺愛》、《仙女座事故》等個人單曲。上集嘉賓 Jacky Fan范卓賢向「好兄弟」TELLER 提問『Nice』以外的口頭禪」，TELLER在節目開始前親自回應，其實除了 "Nice" 之外呢，我發覺每次出 Show都會講 "What's up, make some noise!" ，我返去會話吓Jacky Fan唔好亂爆嘢，其實佢都有啲小習慣，會冇啦啦坐低喺度作歌，呢個係好嘅小習慣。」

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愛聽《十面埋伏》、 《單車》

TELLER亦情深剖白內心世界，仲解構身上紋身的意義，TELLER亦講年幼時經常聽廣東歌：「我第一個聽嘅廣東歌係陳奕迅嘅《十面埋伏》、 《單車》，家人買咗電腦比我上網聽，聽到好多Remix歌啟發我嘅創作靈感。」講到最近大晒肌肉照，Teller表示想出相集，最滿意現時身形，認為操得最Fit 。

下集(8月23日)由梁釗峰擔任嘉賓，TELLER亦沒錯過機會，向梁釗峰提出「難題」：「當年《造星》係我地第一次見面，當年佢讚我最有星味，我想考吓佢記唔記得同我講過呢句說話。」

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