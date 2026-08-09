一周星星｜郭柏妍重溫自爆「A0」片段勁尷尬獲高海寧解圍 何廣沛聽障拍劇要背埋對手台詞

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚(9日)一集今集請來劇集《夫妻的博弈》5位主演高海寧（高Ling）、馬國明（馬明）、郭柏妍、何廣沛與鄧智堅擔任嘉賓，分享鏡頭背後鮮為人知的趣事。高Ling大談擇偶條件，她承認公司有很多好男人，但就不想跟行內人拍拖：「原因係我好想喺工作之餘嘅時間，想做番一個平常人。」此時節目突然播出洪永城預先錄下的片段，他自爆曾做媒人，推薦了幾個男性朋友給高Ling：「唔知道依家發展如何呢？好似麻麻哋，但唔代表佢（高Ling）要求非常之高。」高Ling聽後即睜大雙眼，緊張地澄清：「絕對冇啲咁嘅事！」更稱馬明可以做證人。

高Ling 於《夫妻的博弈》飾演原本在家庭和職場上受盡欺凌，但憑預知夢改寫命運成為女強人的姜幸如，被主持許文軒問到是否很大挑戰時，她坦言：「其中一場戲冇咗半條人命，就係我發現郭柏妍同張頴康真係喺張床度！」她坦言現實中若發現最愛的男人與最友好的閨蜜上床，更要被侮辱「你都就嚟死啦」等惡毒言語，是極度痛苦的事：「所以嗰場戲好真情實感去做，中間有一Part我要打你（郭柏妍）個頭，我係冇留力㗎，因為真係好傷心呀，傷心到嗰下所有情緒爆發出嚟。」不過郭柏妍表示當時太投入、太辛苦：「我已經唔記得嗰一吓畀人打得好勁。

獨家考古環節中，當重播何廣沛《超時空男臣》的咀戲，高Ling突然踢爆：「你呢套劇（《夫妻的博弈》）同另一個女仔（指游嘉欣）有好多錫戲，仲拍咗好多Take添！」何廣沛即尷尬稱：「劇情需要！」高Ling神回：「梗係劇本需要啦，唔係你以為咩呀？」場面搞笑。何廣沛被問到先天有聽力問題，拍劇時如何克服這個障礙，他自言平時會戴助聽器，但由於拍劇時無法佩戴，若對手站得較遠，他就會聽不到對方說話，因此他坦言：「所以我拍戲嗰陣要好專心，唔會玩任何嘢，仲要背埋人哋啲尾句，背晒所有嘢囉。」

至於郭柏妍重看自己擔任《#後生仔傾吓偈》的嘉賓時，許文軒乘機問她有否後悔當時在節目自爆是A0？她說：「冇喎，我講事實呀。」但她突然尷尬地稱：「死啦，好難搞呀」、「我冇講大話㗎！」引得全場爆笑，令郭柏妍更加尷尬到想搵窿捐，幸好高Ling「緊急救場」，以一句話為郭柏妍解圍。