吳君如與「雀友」燒豬式切蛋糕慶61歲生日 佘詩曼孖壽星女變「洗牌機器」

君如回港後，不忘約一班「麻雀腳」切磋下，今日在IG限時動態上載切蛋糕短片，片中有佘詩曼、MIRROR成員呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、ERROR隊長梁業(肥仔)、楊偲泳和林千渟，眾人捉住壽星女的手，以切燒豬形式接連切兩個生日蛋糕，場面爆笑又溫馨。Edan祝君如：「工作順利」，阿佘就話：「由頭好到尾！」不過片中見唯一坐著的Jer，表情略顯尷尬，更一度以手遮臉，不知是否未能與兄弟站在一起有關。而準備拍港版《悠長假期》Edan，似乎意外曝露了新劇的型造。

飽受多次教訓

佘詩曼於晚上在社交平台分享「燒豬式切蛋糕」片段，發文寫道：「遲到好過冇到。」她形容吳君如為麻雀俱樂部CEO，正日讓她與家人慶祝，他們昨日相約往君如家打麻雀兼補祝生日，阿佘坦言，「已經有多次教訓，所以出門口前，我只係同媽咪講話去同君如慶祝生日(費事佢又潑冷水)。都係嗰啲架喇，一嚟又天糊、又食一百幾十番(人哋)，總之我同君如就完美化身為洗牌機器…不過都係充滿歡樂氣氛嘅。」飯後當然要有切蛋糕儀式，阿佘笑言「蛋糕當燒豬切」，最後不忘再次祝賀君如，「祝壽星女年年有今日，歲歲有今宵！由頭好到尾！！」相信今次的「麻雀天仙局」，君如與阿佘再次成為輸家；而Edan則抵死勉勵：「下次繼續努力。」未知他是否當晚的終極大贏家。