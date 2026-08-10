原來視咁的｜《中年4》參賽情節猶勝電影 8.23啟德體藝館登峯戰

《中年好聲音4》10強誕生，當中7人將會參加8月23日在啟德體藝館舉行的總決賽。本港及海外參賽者各擅勝場，要到決賽當日方知鹿死誰手，筆者作為觀眾誰勝誰負並不重要，求的只是一場好騷。 每年的參賽者都各自有不同故事，感人處比電影更撼動人心。今年有三則印象最深刻，先是來自大馬的女歌手許雲妮。她在訪問中透露，許爸爸當年幾經艱苦才捱到有自己的店舖，因此對女兒以唱歌為事業不表贊同。但許雲妮為了夢想，只好瞞著雙親晚上偷偷跑出去唱歌。感人處在故事最後，原來每晚她偷偷唱完歌回家，以為父親已經入睡，事實是許爸爸都扮瞓，其實在留意女兒的動靜，口硬心軟支持女兒唱歌。情節完全是周星馳《新喜劇之王》中女主角如夢跟父親情節的翻版。許雲妮坦言今次參賽加最大目的，就是想父母知道「你個女可以唱到出國」。

另一故事發生在人稱「喊包琪」許美琪身上。由於她每次演唱時都會太投入而落淚，被肥媽等一班評審冠以「喊包」稱號。喊包背後肩負是亡母的遺願，許媽媽同樣希望女兒可以跨海參加比賽。許美琪每趟演出都投入對母親的思念，淚水是情感的抒發及壓力釋放，她的故事同時打動嘉賓評審陳松伶。

在《中年4》的「人生之歌」回合中，參賽者尹景順選唱了冷門的閩南語歌曲《阿嬤的話》。原來他自小住在外婆家，兩人感情極深厚，遺憾的是婆婆離世時，尹景順未趕及見最後一面。他將這份遺憾融入歌中，唱給在遠方的婆婆聽。這份真情為他取得93分直接晉級，亦令肥媽當場落淚。 無獨有偶，上述三位都是來自海外的參賽人士。《中年》引入海外參賽者起始，結合本地參賽者，達到強強聯手的效果。常言道數字不會騙人，只要翻查《中年》歷年收視，平均維持在20點以上，足以反映主流民意。全賴本地幕後工作人員及負責海外賽區招募的TVB國際部(TVBI)上下一心，嚴選有潛質人士參賽，足證TVB上下一心，凡事做到最好的宗旨。

綜觀今年10強，以海外參賽者人數較為佔優，在競技比賽強者敗、更強者勝，是顯淺不過的道理，這是常識吧。但在一班haters眼中卻如獲至寶，起哄話《中年》「原意係發掘本地歌唱人材」云云。事實是從首屆開始，初心不變就是「為一班35歲以上、有音樂和舞台夢想的中年人，提供不以年齡取人的發揮機會」，所謂「發掘本地人材」只是僭建的偽命題。又假如10強中本地歌手人數優於外地歌手，haters亦會有另一番說法，「搬龍門」一直是這班人的強項，所以不值一哂。