冼靖峰相隔兩年出新歌 MV獲魔音女團盧映彤獻第一次

冼靖峰(Archie)相隔兩年推出新歌《由天台記載》，MV請來魔音女團的盧映彤(Skylar@MYNT)擔任女主角，大爆對方令自己一秒入戲，演繹「朋友以上，戀人未滿」的狀態。Archie一直不斷裝備自己，感激仍然有機會出歌。

Skylar表示自己第一次拍MV兼做女主角，緊張到前一晚幾乎沒有睡，擔心演得不好影響拍攝進度，不過最後拍攝如期完成，證明導演滿意她的演繹。Skylar說：「我們是一個『朋友以上，戀人未滿』的狀態，我們因為漫畫書而結緣，然後在天台有一連串帶點曖昧的氛圍感。」要演繹曖昧的感覺，二人事前要否熱身？Skylar笑言：「唔使喎，好犀利喎，佢頭先先同我講……佢可以一秒就可以入戲出戲！」Archie馬上補底：「我講下笑啫。」Skylar續說：「但係你個眼神係有戲嘅我feel到嘅……」Archie反問：「你望到咩？啱啱你又話望唔到……」二人立刻失笑，一人一句充滿火花。再追問Archie是否Skylar令他一秒入戲時，Archie大方承認：「係呀，冇錯！」他補充表示二人在《魔音女團》節目時已認識，所以沒有甚麼尷尬的感覺。

Archie新歌靈感來自電影《心動》，由林若寧填詞寫出「朋友以上，戀人未滿」的遺憾；監製舒文的指導令Archie找到最純粹的聲線去演繹：「今次錄音頭2、3個鐘都喺度雕琢點樣唱好頭兩句，掌握到個語氣同音色之後就好順。」既然歌曲關於遺憾，Archie有沒有相關經歷令他更能投入歌曲之中，他說：「每個人都會有一啲遺憾，可能係來不及講的說話，生活的壓力，沒有走近多一步。而且遺憾就係冇辦法修補先叫遺憾，可能都係靠時間過去沖淡。我好記得我初戀女朋友就教我，跌落地下打爛咗嘅紅酒杯就算黐返好都好，都仍然係有裂痕有傷疤。我由16歲記到依家，係經歷過先會明白。」