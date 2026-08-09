陳蕾洪嘉豪昂坪開show演繹經典金曲 華納新人Kacey陳凱琪矚目登場

昨晚（8日）音樂會，由華納歌手陳蕾、洪嘉豪及今年新人Kacey陳凱琪接力獻唱，於星空下呈獻浪漫動人的音樂之夜，並由叱咤903的Oscar及梁子擔任司儀。

活動開始，陳蕾、洪嘉豪及Kacey陳凱琪率先分享在夜空下與朋友一齊度過的難忘事，並回憶成長過程中最深刻難忘的美食、廣東歌及電影，勾起大家的集體回憶。歌手們更即席推介香港的打卡熱點與地道美食，並與現場觀眾大玩圍繞香港歷史及文化的搶答遊戲，氣氛緊張刺激，勝出者更獲得與歌手即場合照的難得機會。

Kacey唱出道歌

其後，陳蕾率先獻唱，以節奏鮮明的《完整的我》及暗黑風格的《牛鬼蛇神》揭開序幕，展現收放自如的唱功。及後，她以溫柔細膩的聲線重新演繹張學友的經典作品《我應該》，令全場觀眾沉醉其中。

今年生力軍Kacey陳凱琪隨後登場，首度公開演唱其出道歌《完全真空》及Michael Jackson金曲《Heal The World》，清新的演繹風格令人耳目一新。最後由洪嘉豪壓軸登場，為樂迷獻唱今年兩首新歌《穿波鞋的惡魔》及《一筆滿意》，輕快的節奏將現場氣氛推至高峰。他緊接獻唱草蜢經典之作《永遠愛著你》，以真摯動人的歌聲為音樂會畫上圓滿句號。