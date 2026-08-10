黃婉曼「40路」被囡囡逼學游水 夫妻檔磨練身材揭育兒秘訣

現年42歲的黃婉曼（Icy），近日以最佳狀態出席銅鑼灣SOGO一連六日 LIVE4WELL《紫數日：生命探索之旅》預防醫學活動，她試玩3D體態光學掃描精準揪出低頭剪片引起的「烏龜頸」及左右不平衡！獲悉糾正姿勢能優化體態後，她即時雙眼發光笑言：「如果糾正返姿勢可以高返6cm，呢6cm對我好緊要啊！」

獨門減內耗凍齡心法

一直極度怕水的Icy，當到了40歲竟被兩個愛女逼學游水，女兒更趁暑假「反客為主」當起游水教練，在女兒鼓勵下，她硬著頭皮成功克服水懼學識游水及浮水；更透露平時會「導航」老公齊做Pilates拉筋鍛鍊！坦言年輕時靠跑步跳繩保養，人到中年最重要是保持「童心」與簡單心態，減少無謂煩惱與內耗，心態平靜個人自然看起來年輕。

身為前無綫新聞天氣主播的黃婉曼 ，多年來展現知性獨立一面，但她自爆因害怕繁複程序而拖延傳統體檢足足一年，她大讚AI黑科技檢測免空肚抽血「快靚正」；實測HRV自律神經與壓力指數，獲客觀數據認證抗壓力極高、零「精神內耗」。談到如何在繁忙工作與照顧家庭之間保持心情平靜，黃婉曼指自己以前容易焦慮，自從照顧兩個女兒後，EQ簡直提升咗好幾個檔次，慢慢累積經驗，個人就平靜好多，任何困境都唔再係問題。