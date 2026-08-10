大龍鳳｜張繼聰初任監製老懷安慰 何嘉莉興奮與全場觀眾慶生日

古天樂旗下「天下一幕」首部舞台劇《大龍鳳》已進入第3周演出，身為監製的張繼聰對於一班演員的表現感到老懷安慰，他大讚：「非常之好，因為從最初的緊張到克服緊張，再到面對舞台劇的一種最高難度，也就是現在必須每晚重複做同一件事情，其實這非常不容易。正因為會失去新鮮感，要在過程中維持穩定狀態極具挑戰，而舞台劇演員最難得的就是這種穩定性，所以我覺得他們都做得非常好。更厲害的是，他們在某些地方仍然在不斷進步。當然，體能上也是一大考驗，但好在他們比較年輕，所以表現得相當出色，真的很厲害。」

《大龍鳳》連日來吸引不少圈中友好捧場，13年前《大龍鳳公園》的原班人馬更齊人現身支持，與2026版的年輕班底來了一張意義非凡的世紀合照。身為當年原班人馬之一的朱栢謙感觸良多，興奮直呼「回憶返晒嚟」。首次參與舞台劇的何嘉莉（Lillian），今年初嘗在工作中歡度生日的滋味。由於早前受颱風影響需要補場，剛好碰上她正日生日並需連演兩場，劇組與觀眾送上了滿滿的祝福。她感動表示：「演出已經進行了一半，發生了許多的事情。生日剛剛過去了，真的非常開心。今年我覺得特別難忘，因為我已經很久沒有在工作中度過生日了，所以今年格外開心，這是一份很棒的大禮。當天連演兩場，劇組給了我許多驚喜：慶祝一次還不夠，台上面又再跟現場觀眾來了一次，真的超級驚喜、難忘、感動又開心。」吳冰（阿冰）就指Lillian生日當天兩場演出情緒特別到位，兩場戲都哭了。許月湘（湘湘）則讚嘆：「沒錯，可能是因為正逢生日，有那種特別的加持吧，感覺格外不同，所以覺得特別好看！」

黃梓僑孖煙通出場做足三重打底 面對一日演兩場的震撼體驗，三位男主角徐浩昌（肥腸）、和湯君慈（Bruce）和黃梓僑（Elvin） 異口同聲以「戰戰兢兢」來形容，Elvin表示一日兩場的節奏尚能適應，但疲累感會在次日徹底顯現，需要學會自我調節。談到一開場便以孖煙通上陣，非常搶鏡又有喜感，他笑言：「好爽！好通爽！我實際穿著三層褲裝，分別是自穿內褲、劇組安排的打底褲以及外搭棉褲，穿搭層數遠多於日常出街。由於場館內冷氣很強、溫度偏低，多層穿搭反而合適、防護性十足。開場前雖然覺得寒冷，但一走上舞台，所有拘謹和寒意便全然消散，全身心投入表演之中。」「膠戰」的一班成員亦有到場撐肥腸。