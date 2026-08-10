郭富城耗資200萬拍新MV 《衝衝衝》「人馬合一」注入爆發力

是次MV耗時拍攝18小時，且迎來多重黃金陣容強勢聯動製作。包括Aaron郭富城與新銳導演Dee Lam繼《Exit》後的再度合作，圍繞「人馬合一」的核心概念展開構思，拍出馬場與賽馬的氣勢。此外，再次邀得世界頂級排舞天團KINJAZ的Mike Song專程來港為《衝衝衝》量身編舞，將動感完美注入與爆發力的新能量。

郭富城擔任馬會「馬年大使」，籌備接近半年的香港賽馬會年度主題曲《衝衝衝》今日隆重上架。主題曲MV的場景佈置、燈效、服裝、編舞等均以最頂尖規格執行，整體製作費高達200萬，絕對是重磅鉅製。

破例 開放馬房賽道取景

香港賽馬會今次更特別開放一些極具標誌性的專屬場地給製作團隊拍攝。Aaron對此次合作充滿期待與欣喜。他表示：「非常榮幸能夠擔任香港賽馬會馬年大使，並演繹年度主題曲《衝衝衝》，特別此次拍攝團隊賦予我多重驚喜和突破，除了創作意念好，更得到香港賽馬會特別開放馬房、專業賽道、出閘位置、草地等多個核心場地，全程助力MV拍攝。」他力讚今次MV導演阿Dee處理整個MV，剛柔有度、剪接出色，盡見才華。

至於再度邀得世界級排舞師Mike Song參與編舞，也是一個跳舞新層面，他能夠把馬匹的優雅與爆發力，融於一首型格舞曲之中，實在動力非凡。