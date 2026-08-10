蜘蛛俠英雄重生｜上映10日港澳票房破6,600萬 片尾神曲掀二創潮打造香港「視覺情書」

《蜘蛛俠：英雄重生》(SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY)上映邁向第二周，上映10日(截至8月10日)，港澳累計總票房已衝破 6,600 萬港元大關，不僅穩坐 2026 年荷李活大片開畫紀錄，更躍升為本年度全港票房榜第二位。全球票房繼續大賣，北美更於第二周末狂收1.45億美元，榮升北美史上第二周末票房第三位。電影不單動作場面設計出色，埋身打鬥拳拳到肉，在愛情、友情以及守護我城的情誼亦細膩感人，而片尾神曲《Oh Yeah》更啟發全球各地創作者，為自己身處的城巿打造「視覺情書」。

電影片尾以 Steve Lacy 名曲《Oh Yeah》貫穿的蒙太奇畫面，細膩捕捉Peter Parker(彼得柏加)家鄉紐約看似平凡的靜謐瞬間，在上映後瞬間爆紅，掀起連鎖反應，啟發各地的創作者，從紐約、柏林、澳洲、日本到香港，至香港電車公司，均以同一首配樂，為自己身處的城市剪輯出專屬的「視覺情書」。香港的情書紀錄了城巿綜橫交錯的行人路、竹棚、巍峨高樓、電車、地鐵等交通工具，還有尖東、維港、中環的黃昏和夜景。

本地的二次創作界別亦掀起迴響，多位本地知名創作者均親自操刀，為《蜘蛛俠：英雄重生》量身打造帶有強烈個人色彩的二創作品以示致敬，當中包括著名黑白線條畫家 Pen So、插畫家塵阿力，以及深受大眾歡迎的漫畫家Cuson Lo等。與此同時，海內外的大批動漫迷、插畫師與短影片創作者也積極響應，紛紛在網絡上分享形式各異的致敬之作。