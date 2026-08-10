熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E5%A8%9B%E6%A8%82
出版：2026-Aug-10 18:30
更新：2026-Aug-10 19:00

蜘蛛俠英雄重生｜上映10日港澳票房破6,600萬 片尾神曲掀二創潮打造香港「視覺情書」

分享：
11ba55ca 5529 4d0f a32d 126d87dd6432

《蜘蛛俠：英雄重生》橫掃全球票房。

《蜘蛛俠：英雄重生》(SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY)上映邁向第二周，上映10日(截至8月10日)，港澳累計總票房已衝破 6,600 萬港元大關，不僅穩坐 2026 年荷李活大片開畫紀錄，更躍升為本年度全港票房榜第二位。全球票房繼續大賣，北美更於第二周末狂收1.45億美元，榮升北美史上第二周末票房第三位。電影不單動作場面設計出色，埋身打鬥拳拳到肉，在愛情、友情以及守護我城的情誼亦細膩感人，而片尾神曲《Oh Yeah》更啟發全球各地創作者，為自己身處的城巿打造「視覺情書」。

SnapInsta Ai 3959955984017993633 1477631981 (1) SnapInsta Ai 3959657827094338730 1477631981 3ac1fa21 e235 4e73 b4d4 0ab2c34223da 25ba95a4 7bdc 47d7 b30a f7be550e1803 Bd8a6355 240e 4b27 9ada 8a225bb21094 Aa3d4676 f866 42a9 85be 5b7bf5e93bfe 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155554 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155207 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155156

電影片尾以 Steve Lacy 名曲《Oh Yeah》貫穿的蒙太奇畫面，細膩捕捉Peter Parker(彼得柏加)家鄉紐約看似平凡的靜謐瞬間，在上映後瞬間爆紅，掀起連鎖反應，啟發各地的創作者，從紐約、柏林、澳洲、日本到香港，至香港電車公司，均以同一首配樂，為自己身處的城市剪輯出專屬的「視覺情書」。香港的情書紀錄了城巿綜橫交錯的行人路、竹棚、巍峨高樓、電車、地鐵等交通工具，還有尖東、維港、中環的黃昏和夜景。

螢幕擷取畫面 2026 08 10 155541 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155315 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155338 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155412 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155234 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155301 螢幕擷取畫面 2026 08 10 155218 螢幕擷取畫面 2026 08 10 162022 螢幕擷取畫面 2026 08 10 162011 螢幕擷取畫面 2026 08 10 162052

本地的二次創作界別亦掀起迴響，多位本地知名創作者均親自操刀，為《蜘蛛俠：英雄重生》量身打造帶有強烈個人色彩的二創作品以示致敬，當中包括著名黑白線條畫家 Pen So、插畫家塵阿力，以及深受大眾歡迎的漫畫家Cuson Lo等。與此同時，海內外的大批動漫迷、插畫師與短影片創作者也積極響應，紛紛在網絡上分享形式各異的致敬之作。

ADVERTISEMENT

【APP會員限定 amFUN積分加碼賞登場】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務