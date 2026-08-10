謝賢90歲生忌 謝婷婷發文悼念：我們全家都很想你

分享珍貴合照

居於加拿大的謝婷婷，雖與父親聚少離多，但父女情感深厚。她分享多張父女的珍貴合照，包括童年時爸爸拖着她的手、一起食飯，以及長大後跟爸爸一起潛水和旅遊，當然還有四哥戴黑超的招牌笑容，亦有她與老公和女兒為謝賢慶祝生日的相片，充滿溫暖的回憶。

與父親道別：是我這輩子做過最難的一件事

她以英文寫道：「生日快樂，爸爸。我真的很想你……我們全家都很想你……跟你道別，是我這輩子做過最難的一件事。但我希望現在的你，能夠快樂和自由。而且我可以肯定，無論你現在在哪裡，那裡一定明亮又美麗，亮到隨時戴著墨鏡都再正常不過了。謝謝你當我的爸爸，謝謝你成就了今天的我。安息吧，爸爸。我愛你。永遠。」