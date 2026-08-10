謝賢90歲生忌 謝婷婷發文悼念：我們全家都很想你

一代傳奇巨星謝賢(四哥)於上月16日因肺炎離世，享年89歲，家人遵其遺願，以低調方式處理身後事。昨日(9日)是四哥90歲生忌，女兒謝婷婷在社交平台分享多張父親的珍貴舊照，發文抒發思念之情。
分享珍貴合照
居於加拿大的謝婷婷，雖與父親聚少離多，但父女情感深厚。她分享多張父女的珍貴合照，包括童年時爸爸拖着她的手、一起食飯，以及長大後跟爸爸一起潛水和旅遊，當然還有四哥戴黑超的招牌笑容，亦有她與老公和女兒為謝賢慶祝生日的相片，充滿溫暖的回憶。
與父親道別：是我這輩子做過最難的一件事
她以英文寫道：「生日快樂，爸爸。我真的很想你……我們全家都很想你……跟你道別，是我這輩子做過最難的一件事。但我希望現在的你，能夠快樂和自由。而且我可以肯定，無論你現在在哪裡，那裡一定明亮又美麗，亮到隨時戴著墨鏡都再正常不過了。謝謝你當我的爸爸，謝謝你成就了今天的我。安息吧，爸爸。我愛你。永遠。」
愛錫謝婷婷
謝賢與狄波拉婚後育有謝霆鋒和謝婷婷一對子女，十分愛錫婷婷，當年婷婷未婚生女，四哥被傳媒追問時，沒任何怪責：「她喜歡就好啦，你們別這麼八卦。」去年謝婷婷跟小7歲澳洲男友結婚，婚後生了一子，被問到是否為女兒找到好歸宿而開心，四哥說：「總之，她如果找到個好就開心了。」四哥跟女婿相處很好，又經常跟混血孫仔視像通話，更曾承諾要送他一份家傳之寶作為1歲生日禮物。謝婷婷的契媽汪明荃亦留言：「I miss him too!」貝安琪、周柏豪、彭秀慧、林子萱等都留言慰問。