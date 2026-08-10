林夏薇邵音音與老友記同樂 呼籲關注眼睛健康

活動當日，關嘉敏唱出經典名曲《初戀》及《夢伴》，炒熱現場氣氛。她直言首次親耳聽到音音姐獻唱，深受對方氣場感染而感到不少壓力，她說：「我真係第一次聽音音姐現場唱歌，佢嘅舞台魅力真係好勁！排喺佢後面登場，心裡面真係好有壓力。不過見到台下老友記咁熱情，我都越唱越放，希望大家聽得開心。」

《慶回歸·精彩視界暨文藝匯演》日前於禮頓山社區會堂順利舉行。林夏薇（薇薇）、關嘉敏、邵音音及魔術師甄澤權等多位嘉賓出席，黃夏蕙更專程前來捧好友音音姐場。一眾藝人除了帶來精彩演出，更親切與灣仔區「老友記」互動，一同推廣眼睛健康訊息，陪長者度過愉快下午。

獻唱 《因為有你》

至於林夏薇特別揀選由她有份填詞、電視劇《寵愛Pet Pet》的插曲《因為有你》，又與著名魔術師甄澤權同台大變魔術，二人默契十足的精彩表演令全場驚喜不斷。薇薇除了好開心見到「老友記」看得投入、覺得活動很有意義外，最主要是想提提長者們平時也要注意眼睛健康。她說：「之前拍戲嘅時候，眼發炎去檢查先知視網膜變得好薄，差少少就穿，好彩及時發現，做咗個小手術，所以大家都真係要注意眼睛保養，定期檢查。」

活動完結後，林夏薇與音音姐及夏蕙姨打招呼合照，關心前輩們近況。除了多元化表演，嘉賓們亦藉活動機會向灣仔區老友記宣揚護眼知識，提醒長者定期檢查眼睛，在歡笑聲中為匯演畫上完美句號。